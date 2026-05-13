Новости по тегу #Сергей Мазовка

Больше всего обращений в адрес народных избранников коснулось сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городских территорий.
Я всегда с собой беру молодых людей, студентов, учащихся, чтобы они пообщались с ветеранами.
Это уже бренд Беларуси – чистота не только столицы, но и областных, районных центров.
За 2024 год обращения в вышестоящие органы по проблемам ЖКХ снизились.
Мамы получили подарки. Это одежда для малышей с национальным орнаментом, наборы для новорожденных и, конечно, цветы.
08 октября 2026 20:32
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