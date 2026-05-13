Прямой эфир

Новости по тегу #Сергей Мазовка

Единый день депутата прошел в Минске
13 мая 2026 10:48

Единый день депутата прошел в Минске

Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата
04 апреля 2025 14:21

Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка
04 апреля 2025 14:15

Россияне прогулялись по минским дворам и позавидовали чистоте – Сергей Мазовка

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета
04 апреля 2025 14:09

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета

В столице поздравили мам, родивших малышей в день Рождества Христова
09 января 2025 18:20

В столице поздравили мам, родивших малышей в день Рождества Христова

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?
10 июля 2024 17:37

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?

Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске
31 января 2024 17:38

Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске

12 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали в Минске
16 января 2024 10:55

12 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали в Минске

«Люди приходят часто». Узнали, как проходит день депутата Сергея Мазовки
29 декабря 2023 12:00

«Люди приходят часто». Узнали, как проходит день депутата Сергея Мазовки

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе
17 февраля 2023 17:58

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе
31 августа 2022 15:10

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске
09 мая 2020 17:23

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске