Дорогами памяти и скорби. Международный автопробег поисковиков «Помним имя твое, солдат!» продолжает движение по Беларуси. Очередной точкой на маршруте масштабного марафона к 85-летию начала Великой Отечественной войны стал Смолевичский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники провели траурный митинг и возложили цветы к братской могиле в деревне Мостище. Здесь покоятся 28 воинов и один партизан, отдавшие жизни при разгроме фашистов. Этот проект призван привлечь внимание к воинским захоронениям, которые находятся в стороне от крупных городов и популярных туристических маршрутов.

Алексей Горбач, заместитель председателя Смолевичского райисполкома: Символично, что автопробег «Помним имя твое, солдат!» сегодня проходит на территории Смолевичского района. Он стал связующей нитью среди всех поколений. Наша основная задача – передать эту память будущим поколениям, нашим детям и внукам.

Константин Смирнов, председатель Московской областной молодежной общественной организации «Военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм»:

Поэтому мы поехали именно по этим братским могилам. Почему? Потому что это надо помнить. То, что они, объединившись вокруг одной проблемы, смогли ее решить – и только вместе.

Поисковая миссия этого года стала знаковой – впервые в истории проекта ее участники проехали по дорогам Беларуси. Этот автопробег напомнил, что у подвига воинов Великой Отечественной войны нет срока давности. А общая история по-прежнему связывает наши народы.