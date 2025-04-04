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Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата

04 апреля 2025 14:21
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О проблемах и их решениях, о текущей ситуации и перспективах развития в жилищно-коммунальной сфере поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.

Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата-2

Наталья Надольская, ведущая:
В 2025 году мы всей страной будем отмечать 80-летие Победы. Какие мероприятия уже проводятся в вашем районе? К чему готовитесь? В вашем районе 15 ветеранов Великой Отечественной войны. Вы их уже поздравляли? Будете как-то чествовать?

Как Первомайский район готовится к 80-летию Победы? Спросили у депутата-4

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Мы уже начали объезд этих ветеранов адресно. Ездим поздравляем, привозим небольшие подарки, сувениры и продуктовые наборы, что очень приветствуется у них. Им это привычнее, они помнят это с давних времен, со времен Советского Союза, им это очень приятно, что их не забывают.

А самое главное – внимание. Ведь что им нужно? Поговорить с молодежью. Я всегда с собой беру молодых людей, студентов беру, учащихся, чтобы они пообщались. Есть чему поучиться у наших ветеранов, есть что послушать, интересные истории.

Подробности смотрите в видео.

# День Победы # ветераны # Сергей Мазовка # Наталья Надольская

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