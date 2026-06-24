В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?

В Минской области наблюдается активность клещей. В частности, в Мядельском районе за медицинской помощью уже обратились 16 пострадавших, из которых половина – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чаще всего клещей подхватывают в парках, скверах, на дачных участках, детских площадках. Они являются переносчиками тяжелых инфекций – клещевого энцефалита, болезни Лайма и анаплазмоза. Эти заболевания поражают нервную систему, суставы и сердечную мышцу. Укус часто остается незамеченным из-за обезболивающего действия слюны паразита, однако несвоевременное лечение может привести к инвалидности и даже летальному исходу.