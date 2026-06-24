Прямой эфир

В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?

24 июня 2026 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минской области наблюдается активность клещей. В частности, в Мядельском районе за медицинской помощью уже обратились 16 пострадавших, из которых половина – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чаще всего клещей подхватывают в парках, скверах, на дачных участках, детских площадках. Они являются переносчиками тяжелых инфекций – клещевого энцефалита, болезни Лайма и анаплазмоза. Эти заболевания поражают нервную систему, суставы и сердечную мышцу. Укус часто остается незамеченным из-за обезболивающего действия слюны паразита, однако несвоевременное лечение может привести к инвалидности и даже летальному исходу.

В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?-2

Екатерина Курочкина, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Если отправляетесь в лес, не забывайте об элементарных мерах предосторожности. Надевайте специальную одежду, максимально закрывайте открытые участки тела, чтобы клещ не забрался под одежду. Важно применять репелленты, наносить их на кожу или одежду, согласно инструкции по применению и проводить само- и взаимоосмотры по выходу из леса для обнаружения и снятия клещей.

В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?-4

Если присасывания клеща избежать не удалось, то необходимо обратиться в медицинское учреждение, где его удалят по всем правилам. Но если такой возможности нет, то следует удалить клеща самостоятельно. В Мядельском районе уже проведены акарицидные обработки на площади 22 гектара. В первую очередь на территории детских оздоровительных лагерей, санаторно-курортных учреждений и общественных парков и скверов.

Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны.

# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии
24 июня 2026 14:01

В Минской областной клинической больнице осваивают роботические технологии

Международный автопробег поисковиков «Помним имя твое, солдат!» продолжает движение по Беларуси
24 июня 2026 13:46

Международный автопробег поисковиков «Помним имя твое, солдат!» продолжает движение по Беларуси

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов
24 июня 2026 13:41

От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов