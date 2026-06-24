В Минской области наблюдается активность клещей. Как обезопасить себя?
В Минской области наблюдается активность клещей. В частности, в Мядельском районе за медицинской помощью уже обратились 16 пострадавших, из которых половина – дети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чаще всего клещей подхватывают в парках, скверах, на дачных участках, детских площадках. Они являются переносчиками тяжелых инфекций – клещевого энцефалита, болезни Лайма и анаплазмоза. Эти заболевания поражают нервную систему, суставы и сердечную мышцу. Укус часто остается незамеченным из-за обезболивающего действия слюны паразита, однако несвоевременное лечение может привести к инвалидности и даже летальному исходу.
Екатерина Курочкина, заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Мядельского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Если отправляетесь в лес, не забывайте об элементарных мерах предосторожности. Надевайте специальную одежду, максимально закрывайте открытые участки тела, чтобы клещ не забрался под одежду. Важно применять репелленты, наносить их на кожу или одежду, согласно инструкции по применению и проводить само- и взаимоосмотры по выходу из леса для обнаружения и снятия клещей.
Если присасывания клеща избежать не удалось, то необходимо обратиться в медицинское учреждение, где его удалят по всем правилам. Но если такой возможности нет, то следует удалить клеща самостоятельно. В Мядельском районе уже проведены акарицидные обработки на площади 22 гектара. В первую очередь на территории детских оздоровительных лагерей, санаторно-курортных учреждений и общественных парков и скверов.
Утром и вечером – врач назвала точное время, в которое клещи наиболее активны.