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Единый день депутата прошел в Минске

13 мая 2026 10:48
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Получить ответы на волнующие вопросы. Такая возможность была у жителей Минска. В столице состоялся единый день депутата. В диалоге участвовали представители Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый день депутата прошел в Минске-2

Больше всего обращений в адрес народных избранников коснулось сфер жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городских территорий. Кроме того, минчан волновали и вопросы прохождения обязательной воинской службы.

Единый день депутата прошел в Минске-4

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Людей всегда волнует, где они живут, как они живут, в каких условиях живут. И комфорт – это один из самых основных моментов в жизни человека. Образование, естественно, детские дошкольные учреждения, социальные вопросы. Приходили, узнавали механизм прохождения службы по контракту. Именно где-нибудь на базе воинских частей. Я тоже этот вопрос решил, дал полностью комментарии, рассказал механизмы. И человек пошел в военкомат, взял направление и уже проходит службу по контракту.

Дни депутата в Минске проходят каждую вторую среду месяца. Такой диалог позволяет держать под контролем развитие ключевых направлений жизни столицы, а также помогать жителям в решении сложных вопросов. 

# Минский городской Совет депутатов # Сергей Мазовка

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