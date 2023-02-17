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Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе

17 февраля 2023 17:58
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Новости Беларуси. В Первомайском районе прошло учредительное собрание по созданию партии «Белая Русь». В нем приняли участие свыше 400 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представители трудовых коллективов предприятий и организаций различных сфер, активисты общественного объединения.

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе-1

По итогу были избраны 33 делегата на учредительный съезд, который пройдет 18 марта. Это люди разных профессий: медики, педагоги, рабочие. Все они готовы проявить себя в политической работе.

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе-4

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»‎:
Наше общество подошло к тому, чтобы создать такую центристскую партию, партию народа, где будут представлены различные слои нашего общества, которая будет консолидировать наше общество, сплачивать. И она будет передаточной системой между народом и властью.

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе-7

Анатолий Липский, мастер производственного цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Партия будет отдельной ячейкой, которая будет формировать основные идеи нашего движения, нашей организации, поэтому это очень важно. И в нынешней обстановке, то есть в консолидации, когда мы объединяем общество какими-то идеями, целенаправленно формируем государственную идеологию.

Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе-10

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# Белорусские партии # общество # Сергей Мазовка # Анатолий Липский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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