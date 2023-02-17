Избраны 33 делегата. Итоги учредительного собрания по созданию партии «Белая Русь» в Первомайском районе

Новости Беларуси. В Первомайском районе прошло учредительное собрание по созданию партии «Белая Русь». В нем приняли участие свыше 400 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это представители трудовых коллективов предприятий и организаций различных сфер, активисты общественного объединения.

По итогу были избраны 33 делегата на учредительный съезд, который пройдет 18 марта. Это люди разных профессий: медики, педагоги, рабочие. Все они готовы проявить себя в политической работе.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»‎:

Наше общество подошло к тому, чтобы создать такую центристскую партию, партию народа, где будут представлены различные слои нашего общества, которая будет консолидировать наше общество, сплачивать. И она будет передаточной системой между народом и властью.

Анатолий Липский, мастер производственного цеха ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

Партия будет отдельной ячейкой, которая будет формировать основные идеи нашего движения, нашей организации, поэтому это очень важно. И в нынешней обстановке, то есть в консолидации, когда мы объединяем общество какими-то идеями, целенаправленно формируем государственную идеологию.