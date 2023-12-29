«Люди приходят часто». Узнали, как проходит день депутата Сергея Мазовки

Продолжаем рассказывать о деятельности депутатов Минорсовета в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Кто они – народные избранники? Почему работают бесплатно и как помогают решать проблемы жителей столицы? Сегодня расскажем о Сергее Мазовке.

Встреча с молодежью для депутата Мингорсовета Сергея Мазовки – это неотъемлемая часть общественной деятельности. Военный с более чем 30-летним стажем, бывший суворовец. Настоящий офицер. К тому же профессиональный социальный педагог-психолог. Поэтому разговор, как говорится, клеится.

Сергей Мазовка, депутат Мингорсовета: Я всю жизнь с молодежью проработал, по большому счету, будь то солдатские подразделения, будь то курсантские подразделения. Я был начальником общевойского факультета. Поэтому у меня проблем найти общий язык с молодежью нет вообще. Я люблю общаться с молодежной аудиторией. То, что было 20 лет назад и сейчас, – они разные, более продвинутые. Но все равно вопросы, которые волнуют обычного человека, и их волнуют. Будь то семейные ценности или избирательное законодательство, потому что единый день голосования грядет.

Богатый опыт за плечами, военная служба на разных должностях, награды, медали и грамоты, в том числе за большой вклад в общественно-политическую жизнь Минска и страны стали стимулом для Сергея Анатольевича, чтобы поделиться своими знаниями и помогать другим. И сегодня депутат Мазовка открыт для общения, советов и помощи.

Сергей Мазовка:

Люди приходят часто. Будь то часы приемы, когда у меня идут обязательные часы приема, встречает меня мой избиратель или гражданин прямо на территории избирательного округа, в автобусе и рассказывает свои проблемы. Дальше на рабочем месте – они знают, где я нахожусь. Я этого не скрываю. Всем всегда говорю: мой кабинет такой-то, приходите в любое время, если я на месте. Желательно позвонить предварительно. И я не ставлю таких ограничений.