12 тонн гуманитарной помощи для детей Донбасса собрали в Минске

Ощутить отзывчивость и тепло белорусской души. Общественная организация «Белая Русь» в Минске собрала свыше 12 тонн гуманитарной помощи для маленьких жителей Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении месяца трудовые коллективы и неравнодушные граждане собирали продукты питания и медикаменты, теплые и детские вещи, игрушки, спортинвентарь – все, что поможет облегчить жизнь и немного скрасить будни ребят. Все товары в обязательном порядке прошли контроль: проверены их качество и сроки годности.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь» (Минск):

Мы всем сердцем с теми людьми, которые страдают. Мы хотим помочь как можно больше, как можно лучше, чтобы у них были комфортные определенные условия. Они благодарят нашу белорусскую землю, нашего Президента.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Очень знаково, что такая акция проходит именно в новогодний период, когда нам всем очень необходимо, когда люди спешат творить чудеса своими руками и делать добро. Поэтому мы искренне благодарим всех откликнувшихся и хотим оказать тепло и поддержку всем тем ребятам, которые живут на Донбассе.