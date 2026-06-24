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Аграрии Брестской области приступили к жатве

24 июня 2026 13:37
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Аграрии Брестской области первыми в стране приступили к жатве. Убирать озимый ячмень начали на сельхозпредприятии «Молодая гвардия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Аграрии Брестской области приступили к жатве-2

Всего под эту культуру в области отведено около 34 тысяч гектаров. Это на 10 % больше, чем в 2025 году. Сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в 2025-м.

# Уборочная кампания

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