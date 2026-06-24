Аграрии Брестской области приступили к жатве

Всего под эту культуру в области отведено около 34 тысяч гектаров. Это на 10 % больше, чем в 2025 году. Сложившаяся в последние дни сухая и жаркая погода повлияла на созревание посевов зерновых культур. Уборочная кампания в Брестской области началась на неделю раньше, чем в 2025-м.