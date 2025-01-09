В столице поздравили мам, родивших малышей в день Рождества Христова

Пять малышей появились на свет в 1-й городской клинической больнице. Это три мальчика и две девочки. Первый малыш родился в два часа ночи, последний – за пять минут до полуночи. Для четырех из пяти женщин это первенцы. Поздравить их пришли представители общественного объединения «Белая Русь» и администрации Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мамы получили подарки. Это одежда для малышей с национальным орнаментом, наборы для новорожденных и, конечно, цветы.

Ольга Маккракен: Приятно, что наша страна и наше государство выделяет рожающих женщин. Ощущается очень сильно поддержка материнства в нашей стране. Только в нашей стране, насколько я знаю, у нас есть декретный отпуск на срок три года.

Яна Сарвари: Подарки очень понравились. Это очень неожиданно и приятно. Теперь совместных два праздника. Очень сильные праздники. Это будет мощно.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь», депутат Минского городского Совета депутатов:

Когда государство проявляет такую заботу, общественное объединение, депутатский корпус, естественно, это очень нравится. Трогательно, слезы на глазах появляются у мамочек, когда вручаем мы небольшие подарки, которые приготовили, когда говорим теплые слова, поздравления.

Поздравлять мам юных белорусов, родившихся в знаменательные дни и праздники, уже стало доброй традицией. Кроме того, активисты общественного объединения «Белая Русь» отслеживают судьбу многих из этих мальчиков и девочек и сопровождают их во время знаковых событий. Например, помогают собрать портфель в первый класс.