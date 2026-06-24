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Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти

24 июня 2026 16:43
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Менее суток остается до старта XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции.

От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?

Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти-2

«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка на колесах об уникальном подвиге наших народов – это о незыблемом прошлом. Победный маршрут настоящего для Союзного государства – это локомотив регионального сотрудничества. В 2026 году марафон исторической памяти стал предтечей Форума регионов.

Уникальный «Поезд Победы» с 21 июня по 5 июля проедет по Беларуси в пятый раз.

Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
То, что мы в контексте Форума регионов, который вроде бы решает вопросы сугубо экономические, но только на первый взгляд, большое внимание уделяем исторической памяти. Это само собой разумеющееся. Ну и я не говорю о влиянии вопросов общего прошлого на место наше в цивилизации, то есть на наше цивилизационное понимание, историко-культурный код. Наш союз строится не только, а может быть и не столько из экономических интересов, а он строится на основании нашего совместного понимания исторического пути, который проходит в наши страны.

# Вадим Гигин # Союзное государство # Беларусь-Россия

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