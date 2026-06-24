Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

То, что мы в контексте Форума регионов, который вроде бы решает вопросы сугубо экономические, но только на первый взгляд, большое внимание уделяем исторической памяти. Это само собой разумеющееся. Ну и я не говорю о влиянии вопросов общего прошлого на место наше в цивилизации, то есть на наше цивилизационное понимание, историко-культурный код. Наш союз строится не только, а может быть и не столько из экономических интересов, а он строится на основании нашего совместного понимания исторического пути, который проходит в наши страны.