Гигин: мы решаем не только экономические вопросы, но и уделяем внимание исторической памяти

Менее суток остается до старта XIII Форума регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск и Минская область станут центрами союзной интеграции.
От выставки-ярмарки до переговоров и встреч! Как пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России?
«Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка на колесах об уникальном подвиге наших народов – это о незыблемом прошлом. Победный маршрут настоящего для Союзного государства – это локомотив регионального сотрудничества. В 2026 году марафон исторической памяти стал предтечей Форума регионов.
Уникальный «Поезд Победы» с 21 июня по 5 июля проедет по Беларуси в пятый раз.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
То, что мы в контексте Форума регионов, который вроде бы решает вопросы сугубо экономические, но только на первый взгляд, большое внимание уделяем исторической памяти. Это само собой разумеющееся. Ну и я не говорю о влиянии вопросов общего прошлого на место наше в цивилизации, то есть на наше цивилизационное понимание, историко-культурный код. Наш союз строится не только, а может быть и не столько из экономических интересов, а он строится на основании нашего совместного понимания исторического пути, который проходит в наши страны.