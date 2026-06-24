От авторских прав до борьбы с домашним насилием: депутаты Палаты представителей приняли 5 законопроектов

От авторских прав до борьбы с домашним насилием. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси сегодня, 24 июня, рассмотрели сразу пять законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания был вопрос защиты интеллектуальной собственности. Главная цель – убрать бюрократические проволочки. Так, сроки публикации патентных сведений сокращаются до 20 рабочих дней. Уменьшится пакет необходимых документов. Изменения ждут и медиасферу. Срок действия исключительных прав на творчество четко зафиксирован – это жизнь автора – плюс 70 лет после его смерти.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Редакциям телевизионных средств массовой информации предоставляется право свободного использования музыкальных произведений при создании и распространении телепередач, телефильмов и их отрывков, которые входят в обязательную программу телевещания. Еще один важный документ касается безопасности в домах. Депутаты приняли во втором чтении поправки по профилактике правонарушений. Подход к так называемым домашним скандалистам радикально меняется. Меры контроля ужесточаются. Поводом для постановки на профучет станут два инцидента в течение года.