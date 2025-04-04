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За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета

04 апреля 2025 14:09
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О проблемах и их решениях, о текущей ситуации и перспективах развития в жилищно-коммунальной сфере поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов.

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета-2

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Хочу отметить, что за 2024 год у нас в Первомайском районе обращения в вышестоящие органы по проблемам ЖКХ снизились. В 2024 году у нас в районе закапиталено было 25 жилых дома, 31 подъезд – текущий ремонт был осуществлен, и порядка 65 тысяч квадратных метров было заменено асфальтобетонных покрытий во дворах. Это огромные суммы, это огромный труд людей. Кстати, на 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом. Это тоже много.

За 2025 год планируем закапиталить 31 жилой дом в районе – депутат Мингорсовета-4

Наталья Надольская, ведущая:
Что входит в этот пакет капитального ремонта? Какие этапы включает в себя процесс и как контролируется качество выполненных работ?

Сергей Мазовка:
Дело в том, что сам процесс – это общие строительные работы. Это, допустим, ремонт фасада зданий, ремонт кровли, это ремонт крыльца, ремонт козырька. Плюс есть замены именно труб – это водоснабжение, канализация, газовое оборудование. Но это все то, что доходит до квартир. То есть это общее. Может быть ремонт задвижек, установка счетчиков, может быть утепление дома, если это требуется по проекту.

Подробности смотрите в видео.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # Сергей Мазовка # Наталья Надольская

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