Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске

В столице стартовала культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!». Проект охватит более 50 предприятий, организаций и учреждений по самым разным сферам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице стартовала культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!». Проект охватит более 50 предприятий, организаций и учреждений по самым разным сферам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пройдут встречи в коллективах, но в новом формате – с концертной программой и выступлением нескольких спикеров, в числе которых руководители организаций и лидеры мнений. Так, патриотический марафон начался на предприятии «Мингаз». С трудовым коллективом пообщались общественные деятели. Приятным завершением встречи стало выступление звезд белорусской эстрады.
Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»:
У нас предстоит очень важное событие 25 февраля – единый день голосования. Выборы пройдут по новым правилам. Мы выберем депутатов, начиная от местных Советов и заканчивая Палатой представителей Национального собрания. Потом пройдут выборы в Совет Республики. И будет сформировано Всебелорусское народное собрание. Хочется сказать, что на выборы нужно ходить. Если мы не будем сами выбирать, за нас кто-нибудь другой выберет. И поэтому мы должны своими руками выбирать будущее страны. Какие будут депутаты, такое и будет будущее нашей страны.
Светлана Винокурова, начальник научно-исследовательского отдела Белорусской государственной академии искусств:
Мы в преддверии выборов в местные Советы, в Палату представителей. И, конечно, в настоящее время и государство, и каждый гражданин обеспокоены этим событием. Оно должно пройти на высоком уровне, в новых условиях. Я бы хотела сказать о молодежи нашей, потому что я работаю в вузе творческом и знаю, что молодежь может быть сегодня как никогда консолидирована. Потому что мы научены опытом 2020 года. Мы смотрим в будущее, мы анализируем то, что происходит не только в нашей стране. Но и то, что происходит вокруг нас.
Инициатива акции принадлежит руководителям столичных предприятий и поддержана Мингорисполкомом. Проект продлится до 23 февраля.