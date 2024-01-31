Культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!» стартовала в Минске

В столице стартовала культурно-патриотическая акция «Мы вместе. Нас миллионы!». Проект охватит более 50 предприятий, организаций и учреждений по самым разным сферам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пройдут встречи в коллективах, но в новом формате – с концертной программой и выступлением нескольких спикеров, в числе которых руководители организаций и лидеры мнений. Так, патриотический марафон начался на предприятии «Мингаз». С трудовым коллективом пообщались общественные деятели. Приятным завершением встречи стало выступление звезд белорусской эстрады.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»:

У нас предстоит очень важное событие 25 февраля – единый день голосования. Выборы пройдут по новым правилам. Мы выберем депутатов, начиная от местных Советов и заканчивая Палатой представителей Национального собрания. Потом пройдут выборы в Совет Республики. И будет сформировано Всебелорусское народное собрание. Хочется сказать, что на выборы нужно ходить. Если мы не будем сами выбирать, за нас кто-нибудь другой выберет. И поэтому мы должны своими руками выбирать будущее страны. Какие будут депутаты, такое и будет будущее нашей страны.