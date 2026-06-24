Превратила учебную лабораторию в интерактивное пространство – рассказываем о преподавателе фотографии столичного колледжа

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Режим, движение и хорошее настроение – рецептом молодости поделилась 94-летняя белоруска

Сегодня в объективе креативная минчанка, многодетная мама, путешественница, фотограф по образованию и призванию Мария Шаргаровская. Когда стала преподавать искусство съемки в столичном колледже сервиса и технологий, возникла идея превратить старую учебную лабораторию в живое интерактивное пространство и рассказывать про историю любимой фотографии. Создала страничку в соцсетях и получила небывалый отклик. Сегодня сделать заветный кадр на телефон – дело секунды, а в былые времена это был трудоемкий процесс. Удивимся, как далеко шагнул прогресс – от пленки до цифры.

В XIX веке материалы были слабочувствительные. Только представьте, чтобы сделать первый снимок, понадобилось целых восемь часов. Путем научно-технических экспериментов рождались новые решения. Постепенно выдержка уменьшилась до пары часов, а когда химики изобрели составы, которые были чувствительны к свету, момент съемки сократился до нескольких минут, затем секунд. Появилась возможность создавать не только атмосферные кадры природы, улиц, но и красивые портреты людей. Правда, до начала XX века они были очень статичными. Режим ожидания и напряжения давали о себе знать.

Мария Шаргаровская, преподаватель по фотографии Минского государственного колледжа сервиса и технологий:

После того, как изобрели нитроцеллюлозу, смогли делать фотографии не на пластинках металлических или стеклянных, а на таких пластинках из, как мы говорим, пленки – целлюлозы. Фотографии всегда получаются в фотоаппаратах негативные. То есть вместо белого черное, вместо черного белое, вместо светлого темное и наоборот. Потом фотографии эти печатаются уже контактным способом или через фотоувеличитель и получается позитив. Это основной фотопроцесс, который в XIX веке изобрели, мы им пользуемся до сих пор. Был такой человек, который основал компанию Kodak, его звали Джордж Истмен. Он первый придумал пленку, запатентовал эту технологию, чтобы ее скрутить в рулончик. На ней можно сделать уже не один кадр, как когда в кассету заправляли, а много кадров. Максимальное число было 36 кадров.