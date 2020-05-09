«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске

Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад. В таком формате он прошёл только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь важно понимать: парад – не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Это бесценное наследие белорусы должны сохранить в веках. Выступая на параде, Президент отметил: трагедия нашего народа в годы Великой Отечественной несоизмерима ни с какими трудностями дня нынешнего.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Юбилейный парад в честь Великой Победы в этом году во многом особенный: мы единственные, кто проводит его в условиях пандемии, зрителям показывают только новые и модернизированные образцы военной техники. У пришедших есть возможность прикоснуться к уникальному Знамени Победы, которое было в Минске 75 лет назад. Но самое главное – у наших граждан, особенно у тех, кто испытал ужасы той войны, сегодня настоящий праздник. Читайте также:



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За полминуты до начала парада пешие колонны натянуты как струна. Нынешние защитники Отечества переполнены гордостью за тех, кто 75 лет назад отдавал жизнь за свою страну.

Сергей Мазовка, начальник общевойскового факультета Военной академии Беларуси:

Наша страна всегда отличалась мужеством, стойкостью и героизмом. В это время мы должны отдать дань уважения нашему старшему поколению, которое отстояло мир и независимость нашей родины. Поэтому настроение бодрое, приподнятое. С гордостью будут проходить мимо трибун, на которых собралось много людей. Посмотрите, какие светлые лица, радостные.

Свыше 130 единиц техники, более 3 000 военнослужащих, 36 самолётов и вертолётов. Сегодняшний парад – не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Бесценное наследие мы должны сохранить в веках. И сегодня мы отдаём долг за этот великий подвиг. Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

Парад стал единственным на постсоветском пространстве, но прошёл в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов. Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив – народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим.

На трибунах мы заметили иностранных гостей: военных специалистов, дипломатов и, естественно, ветеранов. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы они остались довольны. Воспоминания ветеранов о войне: «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»

Эльшан Рагимов, военный атташе Азербайджана:

Я хочу поздравить весь белорусский народ с этим праздником, поздравить наших ветеранов с этим праздником. Они очень много сделали для нашей общей Родины, для нашей страны, народов. Потому что если сейчас наши государства суверенны, есть наши народы, мы очень должны этим ветеранам. Этим мужественным людям, которые отдали свои жизни во имя жизней других, во имя наших народов. Наш долг – всегда помнить о них и чтить их память.

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:

Это замечательный праздник. Наш Президент просто молодец. Невзирая ни на что, взяли и провели такое важное для нас мероприятие. Потому что нет священнее праздника, чем День Победы.

Изюминкой наших парадов является выступление роты почетного караула, многие специально идут посмотреть на отточенные до автоматизма движения.