Прямой эфир

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске

09 мая 2020 17:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад. В таком формате он прошёл только в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И здесь важно понимать: парад  не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Это бесценное наследие белорусы должны сохранить в веках. Выступая на параде, Президент отметил: трагедия нашего народа в годы Великой Отечественной несоизмерима ни с какими трудностями дня нынешнего.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-1

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Юбилейный парад в честь Великой Победы в этом году во многом особенный: мы единственные, кто проводит его в условиях пандемии, зрителям показывают только новые и модернизированные образцы военной техники. У пришедших есть возможность прикоснуться к уникальному Знамени Победы, которое было в Минске 75 лет назад. Но самое главное –  у наших граждан, особенно у тех, кто испытал ужасы той войны, сегодня настоящий праздник.

Читайте также:

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-4

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-6

За полминуты до начала парада пешие колонны натянуты как струна. Нынешние защитники Отечества переполнены гордостью за тех, кто 75 лет назад отдавал жизнь за свою страну.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-9

Сергей Мазовка, начальник общевойскового факультета Военной академии Беларуси:
Наша страна всегда отличалась мужеством, стойкостью и героизмом. В это время мы должны отдать дань уважения нашему старшему поколению, которое отстояло мир и независимость нашей родины. Поэтому настроение бодрое, приподнятое. С гордостью будут проходить мимо трибун, на которых собралось много людей. Посмотрите, какие светлые лица, радостные.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-12

Свыше 130 единиц техники, более 3 000 военнослужащих, 36 самолётов и вертолётов. Сегодняшний парад не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории. Бесценное наследие мы должны сохранить в веках. И сегодня мы отдаём долг за этот великий подвиг.

Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-15

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-17

Парад стал единственным на постсоветском пространстве, но прошёл в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма. Вклад нашего народа в общую Победу не подлежит никаким сомнениям. В рядах Красной Армии сражались 1 миллион 300 тысяч наших соотечественников, а еще подпольщики и партизаны.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-20

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников – США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов.

Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив – народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-23

На трибунах мы заметили иностранных гостей: военных специалистов, дипломатов и, естественно, ветеранов. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы они остались довольны.

Воспоминания ветеранов о войне: «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-26

Эльшан Рагимов, военный атташе Азербайджана:
Я хочу поздравить весь белорусский народ с этим праздником, поздравить наших ветеранов с этим праздником. Они очень много сделали для нашей общей Родины, для нашей страны, народов. Потому что если сейчас наши государства суверенны, есть наши народы, мы очень должны этим ветеранам. Этим мужественным людям, которые отдали свои жизни во имя  жизней других, во имя наших народов. Наш долг – всегда помнить о них и чтить их память.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-29

Василий Князев, ветеран Великой Отечественной войны:
Это замечательный праздник. Наш Президент просто молодец. Невзирая ни на что, взяли и провели такое важное для нас мероприятие. Потому что нет священнее праздника, чем День Победы.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-32

Изюминкой наших парадов является выступление роты почетного караула, многие специально идут посмотреть на отточенные до автоматизма движения.

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-35

«Невзирая ни на что, взяли и провели». Показываем, как прошёл парад в Минске-37

Присоединяемся к поздравлениям в адрес наших ветеранов. Праздник Великой Победы на улицах белорусских городов продолжается. 

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Сергей Мазовка # Эльшан Рагимов # Василий Князев # Лидия Волкова # Екатерина Александрова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»
09 мая 2020 17:18

Воспоминания ветеранов о войне. «Стреляет в потолок из автомата и кричит: «Васька, чего спишь? Победа»

Сначала гроза с градом и ветром, потом мокрый снег. Да, это май. Синоптики рассказали о погоде на неделю
09 мая 2020 17:15

Сначала гроза с градом и ветром, потом мокрый снег. Да, это май. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке
09 мая 2020 16:51

«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке