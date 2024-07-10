Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?

Возможность поделиться проблемами и получить незамедлительную помощь. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улучшение жилищных условий, благоустройство, начисление пенсий, вопросы по работе жилищно-коммунального хозяйства – это лишь часть тем, затронутых во время обращения к народным избранникам. Такие встречи – важный источник информации для депутатов, который помогает определить, в каких направлениях необходимы доработки. Ни один вопрос, с которым обращаются минчане, не остается без внимания.

Мария Шуляренко:

Я обратилась к депутату с просьбой, чтобы он помог мне в том, чтобы сосед, который курит в соседней квартире и дым проникает к нам в квартиру.

Сергей Мазовка, депутат Минского городского совета депутатов:

Очень хорошее взаимодействие у нас с ЖКХ, с администрацией района, всегда помогают, всегда идут навстречу. Один человек, допустим, просто приходил узнать, что такое гражданская инициатива, потому что сейчас ТОСы созданы во всех округах и будет законом принято, Мингорсоветом, именно закон о ТОСах.