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Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?

10 июля 2024 17:37
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Возможность поделиться проблемами и получить незамедлительную помощь. В Минске прошел единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?-1

Улучшение жилищных условий, благоустройство, начисление пенсий, вопросы по работе жилищно-коммунального хозяйства – это лишь часть тем, затронутых во время обращения к народным избранникам. Такие встречи – важный источник информации для депутатов, который помогает определить, в каких направлениях необходимы доработки. Ни один вопрос, с которым обращаются минчане, не остается без внимания.

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?-4

Мария Шуляренко:
Я обратилась к депутату с просьбой, чтобы он помог мне в том, чтобы сосед, который курит в соседней квартире и дым проникает к нам в квартиру.

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?-7

Сергей Мазовка, депутат Минского городского совета депутатов:
Очень хорошее взаимодействие у нас с ЖКХ, с администрацией района, всегда помогают, всегда идут навстречу. Один человек, допустим, просто приходил узнать, что такое гражданская инициатива, потому что сейчас ТОСы созданы во всех округах и будет законом принято, Мингорсоветом, именно закон о ТОСах.

Единый день депутата в Минске – с какими вопросами обращались граждане?-10

Единый день депутата проходит каждый месяц. Следующий запланирован на 14 августа.

# Прием граждан # общество # Сергей Мазовка

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