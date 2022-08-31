Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе

Новости Беларуси. К благотворительной акции «Соберем детей в школу» подключились все районы столицы. Это уже стало доброй традицией – поздравлять школьников с началом нового учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, воспитанников Социально-педагогического центра Первомайского района порадовали представители общественного объединения «Белая Русь». К ним подключились Департамент охраны, Институт пограничной службы и Следственный комитет. Для ребят подготовили квесты, интерактивные игры. Каждый мог продемонстрировать свои таланты. Никто не остался без внимания. Ранцы с канцелярскими принадлежностями получили 16 подопечных.

Я пойду в первый класс, буду слушать учителя и схватывать все знания.

Марина Юсупова, директор Социально-педагогического центра с приютом Первомайского района:

1 сентября – это такой шаг для детей, первоклассников во взрослую жизнь. И мы хотим, чтобы этот шаг запомнился им как яркий, добрый праздник.

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»:

Закупили портфели для первоклассников, рюкзачки для старшеклассников, ну и наполнили их содержимым – тем, что необходимо для школьника обычного. Потому что это наше будущее, и мы должны вырастить их. У нас социальное государство, и оно полностью поддерживает и многодетные семьи, и семьи инвалидов.

За время проведения акции только в Первомайском районе поздравления получили более полусотни ребят.