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Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе

31 августа 2022 15:10
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Новости Беларуси. К благотворительной акции «Соберем детей в школу» подключились все районы столицы. Это уже стало доброй традицией – поздравлять школьников с началом нового учебного года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-1

Так, воспитанников Социально-педагогического центра Первомайского района порадовали представители общественного объединения «Белая Русь». К ним подключились Департамент охраны, Институт пограничной службы и Следственный комитет. Для ребят подготовили квесты, интерактивные игры. Каждый мог продемонстрировать свои таланты. Никто не остался без внимания. Ранцы с канцелярскими принадлежностями получили 16 подопечных.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-4

Я пойду в первый класс, буду слушать учителя и схватывать все знания.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-7

Марина Юсупова, директор Социально-педагогического центра с приютом Первомайского района:
1 сентября – это такой шаг для детей, первоклассников во взрослую жизнь. И мы хотим, чтобы этот шаг запомнился им как яркий, добрый праздник.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-10

Сергей Мазовка, председатель Первомайской районной организации РОО «Белая Русь»:
Закупили портфели для первоклассников, рюкзачки для старшеклассников, ну и наполнили их содержимым – тем, что необходимо для школьника обычного. Потому что это наше будущее, и мы должны вырастить их. У нас социальное государство, и оно полностью поддерживает и многодетные семьи, и семьи инвалидов.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-13

За время проведения акции только в Первомайском районе поздравления получили более полусотни ребят.

Воспитанникам социально-педагогического центра Первомайского района вручили полезные подарки к школе-16

Ежегодно в канун 1 сентября полезные подарки вручают детям из приютов, а также первоклассникам из семей, находящихся в социально опасном положении.

# Подготовка к школе # общество # Марина Юсупова # Сергей Мазовка # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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