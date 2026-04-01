Новости по тегу #Сергей Марченко

По приезде на Родину нашу спортсменку встретили с почестями. Цветы, поздравления, слова благодарности, а также напутствие от коллег по цеху и руководства.
В старте принимают участие более 350 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана.
«С 1 февраля появилась комплексная услуга: можно прийти в тренажерный зал, потом посетить нашу сауну и поплавать в нашем бассейне».
Так, разовое занятие в 50-метровом бассейне обойдется 15 рублей. А, если приобрести абонемент сразу на 8 посещений – цена одной тренировки обойдется на три рубля дешевле.
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