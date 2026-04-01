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Новости по тегу #Сергей Марченко

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
01 апреля 2026 20:01

Василину Хондошко встретили на Родине после победы на этапе Кубка мира по синхронному плаванию

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию
03 июля 2025 09:02

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию

Не только бассейны, но тренажёрные залы и комнаты релаксации! Что ещё есть в РЦОП в Минске
18 февраля 2025 13:16

Не только бассейны, но тренажёрные залы и комнаты релаксации! Что ещё есть в РЦОП в Минске

Бассейн международного стандарта в Минске открыл свои двери для всех желающих
02 января 2025 13:33

Бассейн международного стандарта в Минске открыл свои двери для всех желающих

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне
26 апреля 2024 17:49

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне

Три выставки русских художников и фотографов открылись в Минске. Можно увидеть работы о Донбассе и войлочные скульптуры
18 февраля 2024 15:30

Три выставки русских художников и фотографов открылись в Минске. Можно увидеть работы о Донбассе и войлочные скульптуры

40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?
15 октября 2023 08:39

40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?

Украина получила от США грант на 1,25 млрд долларов
21 сентября 2023 11:05

Украина получила от США грант на 1,25 млрд долларов

Белорусскую вакцину от ковида создали в Минске. Когда мы сможем ей прививаться и важна ли марка препарата при разных штаммах?
10 марта 2022 10:25

Белорусскую вакцину от ковида создали в Минске. Когда мы сможем ей прививаться и важна ли марка препарата при разных штаммах?

В столичной гимназии появился дезинфекционный тепловизор. Почему родители учеников недовольны?
10 марта 2022 09:40

В столичной гимназии появился дезинфекционный тепловизор. Почему родители учеников недовольны?

«Если гусь видит какую-то опасность, не пойдёт на посадку». Узнали у профессионалов секреты охоты на птиц
04 апреля 2021 19:25

«Если гусь видит какую-то опасность, не пойдёт на посадку». Узнали у профессионалов секреты охоты на птиц

Сергей Марченко о ЧЕ по водным лыжам среди юниоров: «Займём первое место»
13 сентября 2019 09:59

Сергей Марченко о ЧЕ по водным лыжам среди юниоров: «Займём первое место»