«Если гусь видит какую-то опасность, не пойдёт на посадку». Узнали у профессионалов секреты охоты на птиц

Новости Беларуси. В Беларуси в разгаре весенний сезон охоты на пернатую дичь. Официально добывать гусей, селезней, уток, тетеревов, глухарей и вальдшнепов в Беларуси можно с 13 марта по 9 мая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ранее этот сезон привлекал в страну тысячи охотников из Европы и России. Прежде всего из-за обилия пролетных гусей: серого, белолобого, гуменника, канадской казарки. Пути их миграции проходят как раз над нашей страной, а обилие водоемов и хорошая кормовая база позволяет задержаться в Синеокой чуть дольше. Повлияла ли на количество охотников глобальная пандемия и как в целом складывается весенний сезон? Об этом узнал Александр Добриян.

Час до рассвета. За это время необходимо обустроить засаду. Скрадок спрячет охотников от птичьих глаз, а чучела гусей для пролетающих птиц – официальное приглашение на пир.

Выставляем профили, чтобы приманить гуся летящего, чтобы он пошел на посадку.

Алексей регулярно приезжает на охоту в Рогачевский район из Минска. Для него это пятый день очередного тура в междуречье Днепра и Сожа.

Первый налет гусей – чуть забрезжил рассвет. Дробь не достает добычу: клин за клином птица идет слишком высоко. Яркий восход и практически безоблачное небо не лучшие условия для гусиной охоты. Хотя птицы в этом году много. Полноводные реки после снежной зимы и обилие корма на полях задерживают перелетных в Беларуси.

Александр Сафронов, егерь Рогачевской организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

Пойма только у нас открылась, поэтому гусь очень активно начал лететь. Самую большую стаю я видел на кормежке буквально вчера. На поле сидели, ну так, не считая, тысячи 2-2,5 кормились гусей.

Птица пролетает над скрадком, как говорят охотники, «на кислороде». То есть слишком высоко, не обращая внимание даже на работающий электронный манок. Устройство, без конца воспроизводящее крики гуся, в последние годы самый обычный атрибут охоты. Но профессионалы нет-нет да и вспомнят старую школу.

Добыча гуся – дело непростое. Много работы и много нюансов. Правда, и адреналина тоже хватает.

Налетает, огонь!

Алексей Ганес, охотник:

Чтобы провести хорошую охоту, порой приходится по хозяйству проехать и 200, и 300 километров с вечера, чтобы увидеть, где гусь жирует. После того как гусь улетает, на этом месте надо поставить скрадки. И тут по-разному, их десятки: стоячие, лежачие, можно закапываться. Чем лучше маскировка, тем продуктивнее будет охота. Гусь очень внимательный: если видит какую-то опасность, просто не будет заходить на посадку.

Алексей говорит, для него охота – это прежде всего отдых от городской суеты и повседневности. На свое увлечение он тратит много времени и средств.

Алексей Добриян, корреспондент:

Охота – дело недешевое. Взносы, путевки, лицензии, в конце концов, оружие и патроны. Каждый выстрел – рубль. За утро можно запросто настрелять на цену хорошего обеда в столичном ресторане и при этом остаться голодным.

Ценнее трофеев сам процесс. Именно ради него люди чаще всего и берут в руки ружье. Тем временем подводим итоги: от наших рук этим утром не пострадала ни одна птица.

Сохранили для внуков и правнуков. Нужно что-то оставить. Главное, что получили удовольствие.

Охотники шутят, но на самом деле все знают: главная причина сегодняшней безрезультатной охоты – наша съемочная группа. Большой скрадок на пять человек в голом поле – слишком очевидная угроза для осторожного гуся. На соседнем поле могилевчанин Дмитрий Красовский с друзьями добыли за утро два десятка птиц.

Дмитрий Красовский, охотник:

Охота сегодня сложилась у нас хорошо, добычливо. Добыли на четверых человек 20 гусей: 18 белолобиков и двух гуменников. Интерес к этому виду активного отдыха у белорусов не падает. Однако охотников в лесах и полях стало заметно меньше, прежде всего за счет отсутствия иностранцев. В 2020-м из-за ограничений, связанных с глобальной пандемией, их количество сократилось сразу втрое. Тенденция сохранилась и в 2021 году.