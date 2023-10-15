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40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?

15 октября 2023 08:39
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Новости Беларуси. Фармацевтическая промышленность в нашей стране активно развивается. За прошедшие годы удалось достичь заметных успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?-1

Лекарства в Беларуси производят более 40 компаний. В 2012-м их было почти вдвое меньше. В портфелях организаций почти 2 тысячи наименований препаратов. И не менее 400 планируют освоить в ближайшие 5 лет. Ассортимент на рынке ежегодно пополняется новыми позициями. С 2018-го объемы фармпроизводства выросли почти в 2 раза. Причем около 95 % лекарств создают по программе импортозамещения. И они ничем не уступают зарубежным аналогам.

40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?-4

Сергей Марченко, заместитель генерального директора РУП «Белмедпрепараты»:
Очень много разработок. Это как собственные разработки, так и кооперация с другими производителями крупными, которые имеют уже продукты разработанные. Используя схему взаимодействия, мы сможем вывести на рынок современные высококачественные препараты за достаточно короткий срок. Из таких собственных разработок, которые сейчас ведутся, это низкомолекулярные гепарины. В настоящее время работы ведутся над надропарином, проводится большой комплекс доклинических испытаний.

40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?-7

Высокое качество нашей продукции обеспечило отечественной фармпромышленности высокие позиции на мировом рынке. Беларусь поставляет лекарства более чем в 30 стран. Ожидается, что к концу 2023 года экспорт превысит отметку в 200 миллионов долларов.

# Медицина # общество # Сергей Марченко # Фотофакт

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