40 компаний выпускают лекарства. Чем сейчас занимается фармацевтическая промышленность Беларуси?

Новости Беларуси. Фармацевтическая промышленность в нашей стране активно развивается. За прошедшие годы удалось достичь заметных успехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лекарства в Беларуси производят более 40 компаний. В 2012-м их было почти вдвое меньше. В портфелях организаций почти 2 тысячи наименований препаратов. И не менее 400 планируют освоить в ближайшие 5 лет. Ассортимент на рынке ежегодно пополняется новыми позициями. С 2018-го объемы фармпроизводства выросли почти в 2 раза. Причем около 95 % лекарств создают по программе импортозамещения. И они ничем не уступают зарубежным аналогам.

Сергей Марченко, заместитель генерального директора РУП «Белмедпрепараты»:

Очень много разработок. Это как собственные разработки, так и кооперация с другими производителями крупными, которые имеют уже продукты разработанные. Используя схему взаимодействия, мы сможем вывести на рынок современные высококачественные препараты за достаточно короткий срок. Из таких собственных разработок, которые сейчас ведутся, это низкомолекулярные гепарины. В настоящее время работы ведутся над надропарином, проводится большой комплекс доклинических испытаний.