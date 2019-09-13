Сергей Марченко о ЧЕ по водным лыжам среди юниоров: «Займём первое место»
Новости Беларуси. В Беларуси проходит чемпионат Европы по водным лыжам среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В отличие от взрослого первенства, которое также принимала наша страна, изменился состав участников. Так, приехала команда Грузии, а вот французов на соревнованиях не досчитались.
Всего силами померяются порядка 65 юных спортсменов, среди них 16 белорусов. Традиционно, водные лыжи – один из самых медалоёмких видов спорта для нашей страны. Это показал и первый день соревнований, все белорусы отобрались в финал соревнований.
Сергей Марченко, директор РЦОП по воднолыжному спорту:
Смело можем рассчитывать, что мы займём первое место в той и другой возрастной категории. А по личным медалям трудно судить, потому что такие виды, как фигурное катание – это наш белорусский вид, в слаломе мы, наверное, с кем-то поделимся медалями. Надеюсь, что в трамплине мы выступим довольно-таки успешно.