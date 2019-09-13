Сергей Марченко о ЧЕ по водным лыжам среди юниоров: «Займём первое место»

Новости Беларуси. В Беларуси проходит чемпионат Европы по водным лыжам среди юниоров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В отличие от взрослого первенства, которое также принимала наша страна, изменился состав участников. Так, приехала команда Грузии, а вот французов на соревнованиях не досчитались.

Всего силами померяются порядка 65 юных спортсменов, среди них 16 белорусов. Традиционно, водные лыжи – один из самых медалоёмких видов спорта для нашей страны. Это показал и первый день соревнований, все белорусы отобрались в финал соревнований.