Белорусскую вакцину от ковида создали в Минске. Когда мы сможем ей прививаться и важна ли марка препарата при разных штаммах?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ. Илона Волынец, ведущая:

Сообщество врачей настаивает на вакцинации, несмотря на то, что перед нами штамм-невидимка. Вакцина «Спутник V», произведенная в Минске, уже будет доступна белорусам к лету. Так ли это? Все ли идет по плану?

Сергей Марченко, заместитель генерального директора РУП «Белмедпрепараты»:

В настоящий момент все идет и пока по плану. Как эти планы осуществятся, мы посмотрим, конечно же. Та вакцина, которая производилась, это разработка российского института Гамалеи. Они владельцы регистрационного удостоверения, наша площадка является только одной из производственных, коих в этом регистрационном удостоверении достаточно много. Это производители из Российской Федерации в основном, и единственное предприятие в Беларуси – это «Белмедпрепараты». На первом этапе в течение всего года вы получали вакцину, которая была также произведена в Минске, на нашем предприятии. Но это было производство неполного цикла, а просто розлив той вакцины, которую синтезировали предприятия, которые уже освоили эту технологию. И в настоящее время, о чем мы начали говорить, это уже производство непосредственно этой вакцины по полному циклу, начиная от клеток и вирусов до получения непосредственно самого вирусного сбора, его очистки, формулирования, упаковки и реализации. Кристина Сущеня, ведущая:

Немного статистики: более 60 % минчан сегодня вакцинированы. Вообще это хорошие цифры? И можно ли сказать, что уже коллективный иммунитет у нас сформирован?

Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Во-первых, иммунитет ограниченное время действует против некоторых инфекций. Иммунитет, допустим, к дельта-вирусу есть, но появился новый штамм, и там совсем другие антигены. И вирус обходят. Это вирус так отработал, чтобы обходить всех людей иммунных, чтобы распространяться. В этом смысл его естественного отбора. Поэтому, конечно же, вакцины, в том числе и институт Гамалеи – все время обновляют эти антигены. Но естественно, получается так, что все равно мы идем за вирусом. Вакцина «Лайт», то есть одноразовая вакцина, подстраивается больше всего. Кристина Сущеня:

Но под стелс и омикрон мы пока что не привьемся?

Сергей Жаворонок:

Есть перекрестный иммунитет. Часть антигенов осталась, и, конечно, частично иммунитет будет. Он не позволит развиться тяжелому заболеванию, если кто вакцинирован. Но снизит форму заболевания, допустим, до более легкой. Может быть, даже в этом и секрет, что омикрон переносится легко, потому что большинство или переболело, или вакцинировано. И поэтому болезнь во всей массе нашего населения протекает более легко. Илона Волынец:

Детям, беременным рекомендуют китайскую вакцину, всем остальным – «Спутник». Ревакцинироваться желательно не той вакциной, которая была первый раз. Сейчас что надо знать об этом? Или это уже не имеет значения, лишь бы человек вакцинировался хоть чем-нибудь?

Алина Рогова, главный врач 26-й городской поликлиники:

Когда мы говорим о популяционном иммунитете, мы говорим в целом о нашем населении. Но, к сожалению, призывая людей к вакцинации, мы имеем в виду каждого конкретного человека, которого нужно защитить. Потому что мимо кого-то подействует этот иммунитет, и он проскочит и останется здоров, а кто-то, к сожалению, попадет на больничную койку, не получив эту вакцину. Поэтому продолжали, продолжаем и будем продолжать активно призывать всех, кто не прошел вакцинацию, вакцинироваться и ревакцинироваться, потому что это реальная защита. И вакцины, как уже говорилось, постоянно дорабатываются, они постоянно будут обновляться. Да, может быть, конкретно сейчас где-то стелс успел проскочить, нас опередить, но мы не стоим на месте. Кристина Сущеня:

Хотелось бы уточнить насчет детей. Есть статистика, что в Минске от COVID-19 вакцинировано более 5 500 детей. Было ли на вашей практике, может, когда дети плохо переносили прививку?

Алина Рогова:

Таких случаев в Минске не зарегистрировано. Конечно, реакция может быть на любую прививку у любого человека: и у ребеночка, и у взрослого. Но, естественно, перед тем как проводить вакцинацию, нужен полноценный осмотр, оценка всех факторов риска. Илона Волынец:

Говоря про безопасность. Почему в первое время люди так насторожено относились к вакцинации? Потому что мнение понятно, что прошло слишком мало времени, чтобы изучить, досконально разработать вакцину. Сергей Игоревич, расскажите нам, можно ли быть уверенным на 100 %, что вакцина, произведенная уже у вас на предприятии, будет безопасна.

Сергей Марченко:

Да, продукт сложный. Да, продукт на основе вирусов. Как мы уже говорили, это аденовирус, который сам по себе не является полноценным вирусом. Он является вектором, он искусственно не имеет возможности к размножению – тот вирус, на который цепляется потом генетическая информация коронавируса. Чтобы вывести продукт, конечно же, за качество отвечает и разработчик, и производитель. Естественно, на такие огромные риски не пойдет без того, чтобы провести какие-то исследования. И эти исследования действительно проводились. И скажу больше: они до сих пор проводятся. Проводятся институтом Гамалеи, они проводятся уже и в пострегистрационном режиме. И, как вы видите, у нас большое количество привитых уже, и в РФ гораздо больше привитых именно этой вакциной, разработанной по такой технологии. И мы видим, что она действительно эффективна, и она достаточно безопасна. Кристина Сущеня:

А сколько вообще нужно времени, чтобы создать новую вакцину? Влияют ли сроки на качество?