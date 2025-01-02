Бассейн международного стандарта в Минске открыл свои двери для всех желающих

Так уж совпало, что именно сегодня первых посетителей принял бассейн международного класса, построенный в Минске при поддержке Китая. Пять чаш для плавания, гидроканал, спортивные залы. Для любителей здорового образа жизни есть практически все, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот значимый для Беларуси комплекс, был передан городу в прошлом году преддверии 7 ноября. О том, что спорткомплекс станет местом притяжения всех, кто захочет приобщиться к занятиям водных видов спорта – говорили во время его открытия. Бассейн не должен простаивать обратил внимание глава государства. Спортивные объекты – весомый вклад в сохранение и приумножение здоровья белорусов. В бассейне есть все для проведения международных стартов и развитию большого спорта, но он теперь в доступе и для любителей. В продажу абонементы поступили накануне нового года. Так, разовое занятие в 50-метровом бассейне обойдется 15 рублей. А, если приобрести абонемент сразу на 8 посещений – цена одной тренировки обойдется на три рубля дешевле.

Очень хорошо, очень понравилось. Как бы и глубина большая, и 50 метров – это просто прелесть.

Сергей Марченко, директор РЦОП по водным видам спорта:

На 31 декабря было около 380 абонементов, около 40 юридических лиц заключили с нами договоры на посещение своих работников нашего бассейна. В день пропускная способность нашего объекта около 800 человек, поэтому при максимальной загрузке. Кроме пяти бассейнов и гидроканала, у нас есть шесть специализированных залов. Это тренажерный зал, зал фитнеса и, скажем так, такой специализированный зал для всех видов спорта. Есть восстановительный центр, где есть две сауны, две бани-хамам. Все условия для того, чтобы здесь прийти поплавать, получить здоровье и восстановиться, у нас все есть.

Бассейн международного класса – таким может похвастать далеко не каждая страна в Европе. А этот объект еще и красноречивый пример дружбы Минска и Пекина, Беларусь и Китай достигли высочайшего уровня политического диалога. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство Китая и продолжает приносить плоды.