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Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию

03 июля 2025 09:02
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Беларусь спортивная! Не на словах, а на деле. С завидной скоростью на карте республики появляются новые объекты, причем международного стандарта. Главное открытие этого сезона – национальный футбольный стадион. Самый вместительный и технологичный в истории страны.

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию-2

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»:
Вместимость более 33 тысяч человек. Тут есть сложные системы вентиляции, аэрации. Уверен, что здесь будут показаны достойные результаты, и, надеюсь, это станет большим толчком для нашего белорусского футбола в дальнейшем его развитии.

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию-4

К слову, оснащен по последнему слову техники и еще один объект столицы. Этот значимый для Беларуси комплекс был передан городу в 2024 году, в преддверии 7 ноября. Красноречивый пример дружбы Минска и Пекина уже стал местом притяжения для тех, кто хочет приобщиться к спорту.

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию-6

Сергей Марченко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта:
Все соответствует международным стандартам. Когда открывал его Президент нашей страны, было поручение, что этот бассейн не только должен работать для подготовки национальных команд, но и чтобы население тоже могло пользоваться нашими услугами. Есть у нас восстановительные центры, финские бани, хамам, гидромассаж.

Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию-8

В эти праздничные дни на базе комплекса проходит открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию. В старте принимают участие более 350 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана.

Бассейн международного стандарта – это единственный спорткомплекс в республике, оборудованный уникальной системой фотофиниша. Следить за ходом состязания позволяют и подводные камеры.

Подробнее смотрите в видео.

# Государственная политика в области спорта # Спорт Беларуси # Спортивные соревнования # Плавание # Футбол # Сергей Марченко # Александр Бут-Гусаим

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