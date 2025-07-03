Уникальная система фотофиниша и подводные камеры – в РЦОП по водным видам спорта проходит Кубок РБ по плаванию

Беларусь спортивная! Не на словах, а на деле. С завидной скоростью на карте республики появляются новые объекты, причем международного стандарта. Главное открытие этого сезона – национальный футбольный стадион. Самый вместительный и технологичный в истории страны.

Александр Бут-Гусаим, генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо»: Вместимость более 33 тысяч человек. Тут есть сложные системы вентиляции, аэрации. Уверен, что здесь будут показаны достойные результаты, и, надеюсь, это станет большим толчком для нашего белорусского футбола в дальнейшем его развитии.

К слову, оснащен по последнему слову техники и еще один объект столицы. Этот значимый для Беларуси комплекс был передан городу в 2024 году, в преддверии 7 ноября. Красноречивый пример дружбы Минска и Пекина уже стал местом притяжения для тех, кто хочет приобщиться к спорту.

Сергей Марченко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта: Все соответствует международным стандартам. Когда открывал его Президент нашей страны, было поручение, что этот бассейн не только должен работать для подготовки национальных команд, но и чтобы население тоже могло пользоваться нашими услугами. Есть у нас восстановительные центры, финские бани, хамам, гидромассаж.

В эти праздничные дни на базе комплекса проходит открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию. В старте принимают участие более 350 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана.

Бассейн международного стандарта – это единственный спорткомплекс в республике, оборудованный уникальной системой фотофиниша. Следить за ходом состязания позволяют и подводные камеры.