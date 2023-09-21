Украина получила от США грант на 1,25 млрд долларов

Киев получил от Америки 1,25 млрд долларов через целевой фонд Всемирного банка. Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, передает РИА Новости.

Сообщается, что грант от Штатов Украина получила в четверг, 21 сентября. В украинском профильном ведомстве объяснили, что полученные средства являются частью допфинансирования в рамках проекта Всемирного банка. Такая помощь позволит не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. С февраля 2022 года в бюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов.