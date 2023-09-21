Прямой эфир

Украина получила от США грант на 1,25 млрд долларов

21 сентября 2023 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Киев получил от Америки 1,25 млрд долларов через целевой фонд Всемирного банка. Деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета. Об этом заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко, передает РИА Новости. 

Сообщается, что грант от Штатов Украина получила в четверг, 21 сентября. В украинском профильном ведомстве объяснили, что полученные средства являются частью допфинансирования в рамках проекта Всемирного банка. Такая помощь позволит не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. С февраля 2022 года в бюджет Украины уже поступило 21,7 млрд долларов. 

# Международная политика # Сергей Марченко

Другие новости рубрики

Все новости
Сенатор США пообещал переодеться из шорт в костюм, если конгресс будет за Украину
21 сентября 2023 10:51

Сенатор США пообещал переодеться из шорт в костюм, если конгресс будет за Украину

В Германии выросло количество работающих пенсионеров
21 сентября 2023 10:35

В Германии выросло количество работающих пенсионеров

Пентагон назвал Украину лабораторией для изучения военных инноваций
21 сентября 2023 10:09

Пентагон назвал Украину лабораторией для изучения военных инноваций