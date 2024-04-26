200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне

Эту весну в хозяйстве «Пераможник» встречают с энтузиазмом – прошлогодние посадки не пострадали, с яровыми культурами уже справились. Осталась лишь кукуруза: чтобы заложить ее в землю, аграрии ждут подходящей погоды. Словом, обычные полевые хлопоты, если не забывать, что в 90 километрах отсюда находится тот самый печально известный на весь мир реактор.

Сергей Марченко, главный агроном сельхозпредприятия «Пераможник»:

После аварии на Чернобыльской АЭС мы оправились. Участки свои хорошо знаем, все культуры отлично произрастают, нам это не помеха. Мы живем здесь и работаем. Все у нас отлично получается.

Всего на восстановление загрязненных территорий Беларусь потратила около 20 миллиардов долларов. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог, газифицировано более сотни населенных пунктов. Людей обеспечили чистой водой и качественной медициной. Сейчас в стране реализуется шестая по счету государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:

Основной драйвер этой программы – развитие производственной сферы и соцкультбыта. Новые проекты – строим бассейн в городе Хойники. Недавно построен в Ветке бассейн за чернобыльские средства. Делаем все возможное, чтобы люди не просто имели работу в этих районах, но и были обеспечены социальной поддержкой, и у них были все возможности, чтобы комфортно проживать на этих территориях.

Среди нововведений – акцент на электрификацию деревень. Жители Великого Бора в Хойникском районе стали первыми в стране, чьи дома полностью перевели на электроотопление вместо печного. Все расходы на инфраструктуру и оборудование покрыло государство. Особую поддержку на чернобыльских землях получают молодые специалисты. При заключении первого пятилетнего контракта им выплачивают 200 базовых величин, при повторном – еще 300.