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200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне

26 апреля 2024 17:49
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Эту весну в хозяйстве «Пераможник» встречают с энтузиазмом – прошлогодние посадки не пострадали, с яровыми культурами уже справились. Осталась лишь кукуруза: чтобы заложить ее в землю, аграрии ждут подходящей погоды. Словом, обычные полевые хлопоты, если не забывать, что в 90 километрах отсюда находится тот самый печально известный на весь мир реактор.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне-1

Сергей Марченко, главный агроном сельхозпредприятия «Пераможник»:
После аварии на Чернобыльской АЭС мы оправились. Участки свои хорошо знаем, все культуры отлично произрастают, нам это не помеха. Мы живем здесь и работаем. Все у нас отлично получается.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне-4

Всего на восстановление загрязненных территорий Беларусь потратила около 20 миллиардов долларов. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог, газифицировано более сотни населенных пунктов. Людей обеспечили чистой водой и качественной медициной. Сейчас в стране реализуется шестая по счету государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне-7

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома:
Основной драйвер этой программы развитие производственной сферы и соцкультбыта. Новые проекты строим бассейн в городе Хойники. Недавно построен в Ветке бассейн за чернобыльские средства. Делаем все возможное, чтобы люди не просто имели работу в этих районах, но и были обеспечены социальной поддержкой, и у них были все возможности, чтобы комфортно проживать на этих территориях.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне-10

Среди нововведений – акцент на электрификацию деревень. Жители Великого Бора в Хойникском районе стали первыми в стране, чьи дома полностью перевели на электроотопление вместо печного. Все расходы на инфраструктуру и оборудование покрыло государство. Особую поддержку на чернобыльских землях получают молодые специалисты. При заключении первого пятилетнего контракта им выплачивают 200 базовых величин, при повторном – еще 300.

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне-13

Женщины здесь раньше уходят в декретный отпуск, а пособие по уходу за ребенком до трех лет наполовину больше, чем в остальной части Беларуси.

Самая страшная техногенная катастрофа XX века. Вспоминаем события 26 апреля 1986-го – подробности.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Сергей Марченко # Дмитрий Рутковский # Анна Корольчук

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