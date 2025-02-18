Не только бассейны, но тренажёрные залы и комнаты релаксации! Что ещё есть в РЦОП в Минске

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Стать лучше версией себя, подтянуть фигуру, научиться плавать и даже освоить искусство танца! Все это можно сделать в одном месте. Двери Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта открыты для всех!

Современное оборудование помогает достигать высоких результатов и совершенствовать физическую форму. А еще здесь есть шесть бассейнов и шесть специализированных залов для национальных сборных. Для подготовки будущих чемпионов также создан гидроканал – специальная полоса препятствий. Есть и просторные тренажерные залы.

Сергей Марченко, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта:

Нам сдали два тренажерных зала, они примерно одинаковые по размерам и одинаковые по комплектации. И мы приняли решение, что этот зал мы оборудуем под спортсменов, а второй зал оборудуем для населения. Но если покупать у нас услугу, то любой желающий может пользоваться и одним, и вторым залом – ограничений нет. С 1 февраля у нас появилась комплексная услуга: можно прийти в тренажерный зал, потом посетить нашу сауну и поплавать в нашем бассейне.

После тренировки каждому спортсмену важно восстанавливать силы, снимать напряжение. Этой цели и служит специальная комната для релаксации. Здесь даже фильм можно посмотреть! Сергей Марченко:

Спортсмен между заплывами может провести время как в сидячем положении, креслами оборудовано наше помещение, так и капсулы типа купе, где человек может прилечь и отдохнуть. Они здесь тренируются, обедают в нашем ресторане европейском и отдыхают между тренировками.