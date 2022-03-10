В столичной гимназии появился дезинфекционный тепловизор. Почему родители учеников недовольны?

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе « Большой город » на СТВ.

Илона Волынец, ведущая : В столичной гимназии № 15 появился дезинфекционный тепловизор. Его установили в фойе здания. Прибор многофункциональный. Устройство измеряет температуру. Если она в норме, то турникеты открываются и ученики могут пройти на занятия. Во-вторых, позволяет вести учет посещаемости школьников. В-третьих, с его помощью можно обработать руки. Казалось бы, суперприбор, вот бы такой в каждую школу, но некоторые родители оказались не очень довольны, и в соцсетях стали появляться комментарии из разряда «предназначено ли такое устройство для детей», «не будет ли аллергии». И может ли вообще школа без разрешения родителей устанавливать такое? Хотелось бы услышать мнение экспертов.

Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:

Что такое тепловизор? Это зрение, только в невидимом для нас спектре, то есть в инфракрасном спектре. Некоторые звери видят в этом спектре, но наш глаз не видит. Это тепло, излучение тепла, то есть никакого излучения нет, а только прием специальным образом.

Алина Рогова, главный врач 26-ой городской поликлиники:

Прибор улавливает то тепло, которое исходит от человека.

Сергей Жаворонок:

Оно улавливается на лице в первую очередь, потому что есть современные даже термометры, помните, раз – и на лбу. То есть лицо кровоснабжается хорошо, и вместо подмышки теперь измеряют температуру на лбу, даже не дотрагиваясь. То есть излучения никакого нет. И насчет того, что обработать руки, это совсем не так, нет такого.