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СК Беларуси: идентифицированы 365 человек, принявших участие в протестных акциях в различных странах

27 января 2025 17:17
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Неудачная попытка дестабилизации. Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, 26 января в различных странах были организованы малочисленные уличные акции. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные цели проведения мероприятий – попытка продемонстрировать «состоятельность» руководства группами «беглых», дискредитация Беларуси на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников, а это 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Информация приобщена к материалам уголовного дела.

СК Беларуси: идентифицированы 365 человек, принявших участие в протестных акциях в различных странах-2

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Вроцлав – 11, Варшава – 203, Белосток – 18, Вильнюс – 29, Нью-Йорк – 39, Прага – 11 и другие. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела их деятельность задокументирована. И принято решение о привлечении фигурантов к уголовной ответственности, в том числе в порядке специального производства. Проверяется наличие у них имущества и недвижимости на территории Беларуси, в том числе зарегистрированного на иных лиц. Следственным комитетом совместно с заинтересованными органами работа по идентификации всех участников акций продолжается.

# Следственный комитет Беларуси # Сергей Кабакович

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