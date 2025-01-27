СК Беларуси: идентифицированы 365 человек, принявших участие в протестных акциях в различных странах

Неудачная попытка дестабилизации. Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, 26 января в различных странах были организованы малочисленные уличные акции. Сходки сопровождались оскорбительными лозунгами, разжигающими социальную вражду с использованием экстремистской символики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные цели проведения мероприятий – попытка продемонстрировать «состоятельность» руководства группами «беглых», дискредитация Беларуси на международной арене, вмешательство в избирательный процесс и срыв электоральной кампании. Несмотря на повышенные меры конспирации из общего количества участников, а это 581 человек, идентифицированы 365 персонажей, принявших участие в сборищах в различных городах. Информация приобщена к материалам уголовного дела.