СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси

Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с ранением нашего соотечественника на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно поступившей информации, 12 мая польские правоохранители, по пока не установленным причинам, приняли группу белорусов за членов преступной группировки. Эта грубая ошибка привела к применению оружия и, как следствие, к ранению нашего соотечественника.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании поездок в Польшу. Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем приветствуем начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности. Следственный комитет проводит проверку по факту нападения польских полицейских на нашего соотечественника.