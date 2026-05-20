СК проводит проверку по факту нападения польских силовиков на гражданина Беларуси
Министерство иностранных дел Беларуси выступило с заявлением в связи с ранением нашего соотечественника на территории Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно поступившей информации, 12 мая польские правоохранители, по пока не установленным причинам, приняли группу белорусов за членов преступной группировки. Эта грубая ошибка привела к применению оружия и, как следствие, к ранению нашего соотечественника.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Этот инцидент заставляет серьезно усомниться в реальном уровне безопасности, который декларируется польской стороной. В связи с этим МИД рекомендует гражданам Беларуси учитывать подобные риски при планировании поездок в Польшу. Как показывает практика, нельзя исключать, что законопослушный гражданин может быть по ошибке принят за правонарушителя и подвергнут несоразмерному силовому воздействию. Вместе с тем приветствуем начало следственных действий со стороны прокуратуры Польши и квалификацию произошедшего как превышение должностных полномочий. Рассчитываем на объективное расследование, установление виновных и их привлечение к ответственности.
Следственный комитет проводит проверку по факту нападения польских полицейских на нашего соотечественника.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
60-летний уроженец Слонима находился на территории Польши. Во время движения по автодороге S8 вблизи города Сыцув на него было совершено безосновательное нападение со стороны польских силовиков с применением огнестрельного оружия. Водитель получил тяжелые огнестрельные ранения головы и конечностей. Также повреждения получил автомобиль в виде 29 пулевых отверстий. Несмотря на травмы, впоследствии мужчине удалось пересечь границу, откуда он был экстренно доставлен в учреждение здравоохранения в крайне тяжелом состоянии.
В результате проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось восстановить ход событий, а также точное место нападения и личности сотрудников, открывших огонь по гражданину Беларуси. По данному инциденту будет дана жесткая правовая оценка.
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