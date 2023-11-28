Более 100 подозреваемых привлечено по делу Координационного совета – СК Беларуси

До этого была известна лишь верхушка экстремистского муравейника. Следственный комитет Беларуси сообщил, что по делу Координационного совета дополнительно привлечено более 100 подозреваемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список лиц, вовлеченных в преступную организацию, пополнили благодаря беглому белорусу. Осознав всю незаконность и бесперспективность деятельности экстремистов, он решил воспользоваться правом вернуться на родину. Его заявление не оставили без внимания в комиссии по рассмотрению обращений наших граждан, находящихся за рубежом.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Прибыв на территорию Беларуси, лицо не только раскаялось в совершении преступлений, но и инициативно представило расширенный список беглых преступников из Координационного совета, в котором фигурирует свыше сотни лиц, в том числе ранее неизвестных правоохранительным органам предателей. В соответствии с уголовным законодательством такие действия лица рассматриваются как деятельное раскаяние, а оказание содействия в изобличении законспирированных беглых является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

По результатам изучения полученного списка и анализа материалов уголовного дела действиям участников экстремистских формирований дана правовая оценка. Они признаны подозреваемыми в совершении преступлений: участие в экстремистских формированиях и заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.