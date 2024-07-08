Передвигались вдвоём и потеряли устойчивость – в СК рассказали о смертельном ДТП с электросамокатом

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Чтобы не ломать идеологию, приведу другие цифры. В пяти случаях из 12 – это сами нарушили правила дорожного движения и врезались в машины. Это пять уголовных дел. 10 из 12 травмировались именно самокатчики и от самокатчиков. Причем из 10 семь – именно те, кто управлял самокатом. Из них трое, которые двигались вдвоем. Это по травмам. В иных случаях два пешехода пострадали, один велосипедист. Закрытая черепно-мозговая травма – восемь человек из 12, тяжкие травмы – шесть. Один погиб, к сожалению. Где происходили наезды самокатчиков либо с участием... Например, непосредственно тот человек, который погиб, там двое ребят взобрались на самокат каршеринговый, потеряв устойчивость, упали и, к сожалению, парень, который был так называемым пассажиром, погиб.

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