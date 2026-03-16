СК Беларуси расследует уголовное дело минчанки за реабилитацию нацизма

Женщина, находясь за границей, действовала в тесном сговоре с экстремистскими формированиями. Через YouTube-канал они систематически публиковали материалы, направленные на реабилитацию нацизма. Информация была замаскирована под «просветительские лекции». Представляя себя «экспертом» по истории Великой Отечественной войны, фигурантка дела фальсифицировала исторические факты, манипулируя отдельными эпизодами белорусской истории для героизации последователей «коричневой чумы».

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

В роликах откровенно возвеличивается главный нацистский преступник на белорусской земле – генеральный комиссар «Белорутении» Вильгельм Кубе, непосредственно ответственный за уничтожение не менее 50 тысяч евреев в Минском гетто в 1942 году и проводивший политику тотального истребления еврейского населения. Прославляются также пособники оккупантов – члены «Вспомогательной полиции», «Белорусской центральной рады» и других коллаборационистских формирований, запятнавших себя кровью десятков тысяч белорусов, русских, евреев и представителей других народов и национальностей.

Следственный комитет Беларуси ведет контроль за любыми проявлениями нацистской идеологии. Действия, направленные на героизацию убийц и предателей белорусского народа, будут пресечены на самых ранних стадиях. Виновные будут установлены и понесут максимально строгое наказание.