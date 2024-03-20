СК возбудил уголовное дело в отношении представителей околорадикальных ячеек

В отношении представителей «Народных посольств» и «Белорусов зарубежья» возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, эти структуры были созданы на базе преступных общин за рубежом, а их руководителями стали персонажи околорадикальных ячеек, заинтересованные в антиконституционной смене законно избранной власти в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление такими экстремистскими новообразованиями велось по классической схеме: с помощью чатов и Telegram-каналов объединяли радикалов из различных точек Евросоюза и США. По этой же системе осуществлялся поиск кандидатов для вовлечения в преступную деятельность.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Прикрываясь лживыми заявлениями о поддержке граждан Беларуси в реализации своих прав и свобод, экстремистские формирования развернули информационные кампании по дискредитации нашей страны в глазах западных политиков. «Самоотверженная помощь» скудоумной массы заключалась в том, что руководители и участники народных псевдопосольств путем манипулирования общественным сознанием активно генерировали информационно-политическое и экономическое давление на действующие органы власти и должностных лиц Беларуси, распространяли заведомо ложные сведения о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении страны, правовом положении граждан, призывали к введению санкций, разжигали социально-политическую и идеологическую вражду, занимались эскалацией антигосударственных протестных настроений в обществе.