Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился новыми фамилиями. Следственный комитет нашей страны получил данные о более сотни лиц, принимавших участие в антибелорусских уличных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории городов нескольких зарубежных стран западные марионетки отмечали искусственный псевдопраздник, называемый Днем воли. Цели противоправных акций вот уже четыре года остаются неизменными – имитация массовости в поддержке экстремистского движения и получение финансирования экстремистских ячеек.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Данные лица признаны подозреваемыми по уголовному делу. Главным следственным управлением их действиям дана правовая оценка в рамках статьи 361 прим. 1 «Создание экстремистского формирования и участие в нем» и статьи 369 прим. 1 «Дискредитация Республики Беларусь».

В рамках расследования уже получена информации о принадлежащих фигурантам дела объектах недвижимости на территории Беларуси. Проведены следственные действия.