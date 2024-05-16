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Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии

16 мая 2024 11:52
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Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился новыми фамилиями. Следственный комитет нашей страны получил данные о более сотни лиц, принимавших участие в антибелорусских уличных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии-1

На территории городов нескольких зарубежных стран западные марионетки отмечали искусственный псевдопраздник, называемый Днем воли. Цели противоправных акций вот уже четыре года остаются неизменными – имитация массовости в поддержке экстремистского движения и получение финансирования экстремистских ячеек.

Список подозреваемых по делу «Белорусов зарубежья» пополнился на 104 фамилии-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Данные лица признаны подозреваемыми по уголовному делу. Главным следственным управлением их действиям дана правовая оценка в рамках статьи 361 прим. 1 «Создание экстремистского формирования и участие в нем» и статьи 369 прим. 1 «Дискредитация Республики Беларусь».

В рамках расследования уже получена информации о принадлежащих фигурантам дела объектах недвижимости на территории Беларуси. Проведены следственные действия.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович

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