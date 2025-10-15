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СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе

15 октября 2025 10:48
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Превышение скорости и непристегнутые пассажиры. Это главные причины аварии с маршруткой на дороге Бобруйск – Мозырь – Граница Украины. ДТП случилось 10 октября в Светлогорском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе-2

Водитель маршрутного такси врезался в трактор, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой. Погибли 6 человек, еще 10 доставлены в больницу. Следователи провели детальный осмотр места аварии, а также следственные эксперименты. Установили, что микроавтобус превысил скорость, а большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. К тому же, у трактора не работали габаритные огни.

СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Председателем Следственного комитета Республики Беларусь в адрес министра транспорта и коммуникации и министра сельского хозяйства и продовольствия направлены информационные письма с указанием на необходимость незамедлительного проведения проверок маршрутных такси и сельскохозяйственной техники. Особое внимание предложено уделить соблюдению водителями транспортных средств правил безопасной перевозки пассажиров, скоростного режима, правил дорожного движения и использования ремней безопасности пассажирами, а также принятию действенных мер по недопущению к участию в дорожном движении неисправной техники.

# ДТП # Сергей Кабакович # Следственный Комитет

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