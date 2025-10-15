СК установил причины смертельного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе

Превышение скорости и непристегнутые пассажиры. Это главные причины аварии с маршруткой на дороге Бобруйск – Мозырь – Граница Украины. ДТП случилось 10 октября в Светлогорском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель маршрутного такси врезался в трактор, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой. Погибли 6 человек, еще 10 доставлены в больницу. Следователи провели детальный осмотр места аварии, а также следственные эксперименты. Установили, что микроавтобус превысил скорость, а большинство пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. К тому же, у трактора не работали габаритные огни.