СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования

Речь идет о структуре, которая создавалась исключительно с одной целью – захват государственной власти неконституционным путем. Впрочем, стиль и почерк у этих беглых ничем не отличается от остальных преступных группировок радикалов, подчеркивают в Следственном комитете.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Для реализации своих целей коллективный Запад, режиссируя свой проект «Cihanoŭskaja», понимая политическую несостоятельность ставленницы, за рубежом собирает группу людей, которые имеют соответствующие навыки подрывной деятельности, опыт в политтехнологиях и могут обеспечить персонажу в главной роли образ грамотного политика, способного заразить народ правильной эмоцией и настроить на желаемую, радикальную, волну.

Но, как говорят в народе, поднять волну беглым так и не удалось. Как ни старались так называемые аналитики под руководством западных кураторов выработать стратегию и тактику борьбы с действующей в Беларуси властью, ничего не вышло. В зависимости от роли каждого в списке из двух десятков фамилий им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Дело передано генпрокурору для направления в суд.