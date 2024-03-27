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СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования

27 марта 2024 16:57
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Новости Беларуси. Главным следственным управлением в порядке специального производства окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20 участников экстремистского формирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования-1

Речь идет о структуре, которая создавалась исключительно с одной целью – захват государственной власти неконституционным путем. Впрочем, стиль и почерк у этих беглых ничем не отличается от остальных преступных группировок радикалов, подчеркивают в Следственном комитете.

СК окончил спецпроизводство в отношении 20 участников экстремистского формирования-4

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Для реализации своих целей коллективный Запад, режиссируя свой проект «Cihanoŭskaja», понимая политическую несостоятельность ставленницы, за рубежом собирает группу людей, которые имеют соответствующие навыки подрывной деятельности, опыт в политтехнологиях и могут обеспечить персонажу в главной роли образ грамотного политика, способного заразить народ правильной эмоцией и настроить на желаемую, радикальную, волну.

Но, как говорят в народе, поднять волну беглым так и не удалось. Как ни старались так называемые аналитики под руководством западных кураторов выработать стратегию и тактику борьбы с действующей в Беларуси властью, ничего не вышло. В зависимости от роли каждого в списке из двух десятков фамилий им предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Дело передано генпрокурору для направления в суд.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович

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