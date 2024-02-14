Беглые придумали новую схему получения финансирования – комментарий СК

Очередная попытка вытянуть деньги из кошелька коллективного Запада. Беглые придумали новую схему получения финансирования. На этот раз Тихановская и ее компания создали новую инициативу – так называемый «Кадровый резерв для новой Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отчетах перед спонсорами псевдогосударства фигурируют планы по захвату власти в нашей стране. Первый шаг – создание из экстремистов «болванок» для назначения на руководящие госдолжности. Только вот занять пост можно через вооруженное проникновение в Беларусь. И уже тут, на месте, беглые собираются «‎казнить» представителей законной власти, правоохранителей и общественных деятелей. Для этого с собой они планируют привезти соратников-радикалов, чтобы растерзать страну и уничтожить все созданное за десятилетия созидания.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Поскольку все причастные к «Кадровому резерву» прекрасно понимают, что их деятельность является преступной, подбор и обучение «резервистов» проводились в режиме строжайшей секретности, онлайн из-за рубежа. При этом обучающимся по давно уже всем известным образовательным программам деструктивных политтехнологов навязываются прозападные условно демократические ориентиры и ценности, не имеющие ничего общего ни с народовластием, ни с защитой интересов Беларуси и ее граждан.