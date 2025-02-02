Личности заговорщиков раскрыты! Кто и как пытался сделать политическое шоу на выборах Беларуси?

Александр Лукашенко – Президент Беларуси. Именно таковы итоги выборов, которые состоялись 26 января. За действующего главу государства проголосовало больше 86 % избирателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такие цифры констатируют, конечно, безоговорочную поддержку Александра Лукашенко. Никто и ничто на это уже не в силах повлиять. Выборы прошли как никогда спокойно. Ни одного прецедента или даже намека на это. В этот раз белорусы спокойно, взвешенно, без нагнетания и истерии (за что раньше в нашей стране отвечали те же западные НКО и другие засланные казачки) сделали свой выбор. И результат налицо. Явка высокая, как в основной день голосования, так и досрочно. Атмосфера спокойная. Никто не стоял на ушах до, во время или после голосования. Это, пожалуй, и есть наше главное достижение, с чем белорусов в первую очередь поздравил избранный глава государства. Читайте здесь.

Ну а что касается тех, кто заявляет, что наши выборы какие-то не такие – недемократичные, нелегитимные, опять же, шторок в кабинках для голосования у нас не было – это, чтобы вы знали, главная претензия западных экспертов, которые и на выборы-то к нам не приехали, но выводы сделали. Президент дал четкую инструкцию, как на это реагировать: нам все равно, что о нас думают на Западе. Мы проводим выборы только для белорусского народа, и только его мнение волнует нашу власть и лично Президента. Потому и не будем мусолить, кто и что сказал в Брюсселе или Вашингтоне. Много чести. Тем более есть много стран и лидеров, которых мы – и наш выбор – полностью устраиваем. Еще до официальных результатов с победой Александра Лукашенко поздравил Президент России. Наш ближайший партнер и союзник. Его реакция важна и говорит о многом. Среди тех, кто не стал откладывать поздравления в долгий ящик, и лидер Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что готов и дальше развивать дружбу двух стран. Телеграмма прилетела и от президентов Турции, Кубы, Венесуэлы, лидеров многих африканских стран. И общую поддержку выразили главы государств СНГ. С одной стороны, кажется, это ожидаемо, но именно сейчас мы понимаем настоящую ценность истинной дружбы. Ту, которая прошла проверку и санкциями, и международным шантажом, и другими попирательствами. Как прошла избирательная кампания, что не дает покоя на Западе и как голосовали белорусы? Итоги подведет политобозреватель Евгений Пустовой

Это Борисов. Флешмоб «Доверяем Первому» собрал полтысячи человек. В основном это молодежь. Они выбирают такие формы. А в целом свою поддержку белорусы выразили традиционным образом. На избирательных участках. Карпенко подвел итоги выборов Президента на пресс-конференции в Информационном центре ЦИК. Читайте здесь. «Наша победа! Наш Президент!» – именно такой лозунг стал мейнстримом недели. Действующий Президент обогнал своих конкурентов более чем в 25 раз, а явка превысила 85 %. Выборы состоялись уже к полудню воскресенья, когда количество голосов превысило 56 %. Не это ли говорит о приверженности проводимому в стране курсу развития? Это напоминало электоральный «Марафон единства». Видели, как шло голосование в Беларуси, и многочисленные наблюдатели, посетив сотни участков по всей стране. Международный наблюдатель: нет более демократичной, свободной системы, чем в Беларуси. Подробности.

Алексей Синицын, международный наблюдатель от ШОС на выборах Президента Беларуси:

Как международный наблюдатель хочу отметить максимальную открытость и прозрачность всех процедур, в которых нам удалось поучаствовать, начиная с открытия участков, заканчивая процедурой самого голосования и подсчета голосов. Вот я как международный наблюдатель хочу сказать, что максимальная атмосфера открытости была, я мог спокойно осуществлять свою миссию. За выбором белорусов следил весь мир. И это не фигура речи. Для стран глобального Юга Беларусь – это страна-открытие. Для коллективного Запада – раздражитель. У нас выборы – праздник. А там нет такой электоральной активности. Поэтому пытаются сделать шоу или просто штрафовать. Демократия вариативна. В странах, с территории которых пытаются навязывать нам стандарты, оплоте ЕС Бельгии, например, за прогулы штрафуют до 150 евро, а за рецидив безразличия к электоральной кампании могут и на лет десть вычеркнуть из списка избирателей. Проще говоря, отобрать базовые гражданские права.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Демократическое государство основывается на свободе всех и вся и не связано никакими ограничениями. И нам, собственно говоря, продавали и продвигали именно такое понимание демократии. Вот на примере Бельгии, один из самых ярких примеров, мы можем видеть, насколько жестко контролируется внутриполитическая ситуация, в том числе и по выборам. Политическое шоу попытались сделать на наших выборах. Особенно в Польше. Причин было две. У польского правительства – реабилитироваться перед общественностью. Ведь все больше властных решений непопулярны среди обычных поляков. Терпят фиаско. Для участников клоунады – напомнить о своем существовании. Трамп урезал финансирование. Но эффекта не произвели. В это время мир следил за пресс-конференцией Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Приостановлено финансирование, Трамп не дал деньги. Поэтому нет митинга. Там будет несколько десятков человек. И то зеваки будут стоять, как обычно. Поляки, французы, может быть, подтянутся, будут, раскрыв рот, смотреть на это. А вы так снимете, камеры, и покажете, что миллионы. Как вы снимали в 2020 году, ну, правда, я рад, что у вас такой разнобой произошел. Некоторые говорят, что 100 тысяч вышло в 2020 году здесь. Кто-то говорит, что полмиллиона. А недавно я услышал, что миллион, оказывается, был.

– А ООН говорит, что 300 тысяч.

– Кто говорит? Гутерриш сказал, что 300 тысяч?

– Не он, а сама организация.

– Ну что значит? Это и мы ООН. Я не говорил, что было 300 тысяч. Франция – это тоже ООН. Что значит ООН – 300 тысяч? Я и вам могу показать, по-моему, кадры еще остались. Карта, где сфотографированы сверху люди. Максимум на пике 47 тысяч. Но когда увидели Президента с вертолетом и с автоматом – пустота, только возле озера остались. Вот это ваши революционеры. Об этих выходках белорусские органы правопорядка знали заранее. Но испортить имидж государству, праздничный вайб дня голосования не получилось. Они испортили только жизнь себе.