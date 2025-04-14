В Минске прошла 3-я международная грузовая конференция

Цифровизация и альтернативные маршруты. У железной дороги остается важнейшая роль в логистических цепочках доставки товаров. Только в 2024 году по белорусской стальной магистрали перевезено 100 миллионов тонн грузов. Однако потенциал – в разы больше. Перспективы развития обсудили представители 9 стран в рамках конференции, которая состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе участников – руководители международных транспортных организаций и железных дорог Беларуси и стран-партнеров. В условиях внешнего давления, нашей стране пришлось оперативно перестраивать логистику. Сегодня значимое место занимают транспортные коридоры в направлении северо-западных портов России. Не менее важен коридор Север – Юг, по которому наши грузы отправляются в Иран, Индию, Пакистан.

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:

В первую очередь сейчас у нас направление идет на Восток. И если ранее это направление использовалось где-то не совсем по тем возможностям, которые мы имели, то сейчас с нашими коллегами мы выстраиваем новые логистические цепочки, которые позволяют беспрепятственно, в кратчайшие сроки доставлять товары нашим потенциальным потребителям. И точно так же поставлять товарную продукцию в Республику Беларусь.

Мирзиед Мирхамидов, председатель правления компании по контейнерным перевозкам (Узбекистан):

У нас транзитом через Беларусь есть достаточно много перевозок. Это экспорт минеральных удобрений через Беларусь. Хотели бы обсудить уже существующие перевозки. А так же перевозки наши будущие, которые мы планируем осуществлять из Беларуси через Узбекистан, Афганистан, Пакистан, далее морем в третьи страны. Особое внимание и модернизации процесса перевозок. Сегодня главное направление – цифровизация, отказ от бумажных носителей. В этом уже есть успехи. Существующий опыт востребован и в других странах.