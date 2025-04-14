В Минске прошла 3-я международная грузовая конференция
Цифровизация и альтернативные маршруты. У железной дороги остается важнейшая роль в логистических цепочках доставки товаров. Только в 2024 году по белорусской стальной магистрали перевезено 100 миллионов тонн грузов. Однако потенциал – в разы больше. Перспективы развития обсудили представители 9 стран в рамках конференции, которая состоялась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе участников – руководители международных транспортных организаций и железных дорог Беларуси и стран-партнеров. В условиях внешнего давления, нашей стране пришлось оперативно перестраивать логистику. Сегодня значимое место занимают транспортные коридоры в направлении северо-западных портов России. Не менее важен коридор Север – Юг, по которому наши грузы отправляются в Иран, Индию, Пакистан.
Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
В первую очередь сейчас у нас направление идет на Восток. И если ранее это направление использовалось где-то не совсем по тем возможностям, которые мы имели, то сейчас с нашими коллегами мы выстраиваем новые логистические цепочки, которые позволяют беспрепятственно, в кратчайшие сроки доставлять товары нашим потенциальным потребителям. И точно так же поставлять товарную продукцию в Республику Беларусь.
Мирзиед Мирхамидов, председатель правления компании по контейнерным перевозкам (Узбекистан):
У нас транзитом через Беларусь есть достаточно много перевозок. Это экспорт минеральных удобрений через Беларусь. Хотели бы обсудить уже существующие перевозки. А так же перевозки наши будущие, которые мы планируем осуществлять из Беларуси через Узбекистан, Афганистан, Пакистан, далее морем в третьи страны.
Особое внимание и модернизации процесса перевозок. Сегодня главное направление – цифровизация, отказ от бумажных носителей. В этом уже есть успехи. Существующий опыт востребован и в других странах.
Валерий Веренич, начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога»:
Мы на сегодня уже работаем с электронным документом, с грузовым электронным документом. Очень хорошо отработало это с Российской Федерацией. Сейчас продолжаем работу с Казахстаном, с Китаем. Это намного упростит следование грузов. Увеличит его скорость.
Слоган конференции – «Объединяя усилия – к общему успеху». Такое мероприятие состоялось уже в третий раз. Формат предусматривает двусторонние встречи, круглые столы. Все это призвано реализовать потенциал железнодорожных грузоперевозок.