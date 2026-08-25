С 1 сентября в Беларуси средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей

Согласно указу Президента, который Александр Лукашенко подписал накануне, размер пенсии увеличится примерно на 5 %. Перерасчет затронет все виды выплат: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение коснется как неработающих, так и продолжающих трудовую деятельность пенсионеров.

Доходы более двух миллионов белорусов вырастут с 1 сентября. В стране повышается размер пенсии. В среднем выплата составит 1125 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бердникова, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Повышение пенсии у каждого будет свое, исходя из того, какая продолжительность была у трудовой деятельности, из какого заработка была исчислена пенсия и какие доплаты у пенсионера установлены к основной его пенсии. К слову сказать, что в сентябре на выплату пенсий будет направлено 2,6 миллиарда рублей, из них на повышение приходится 125 миллионов. Необходимо отметить, что, несмотря на позитивную новость для наших пенсионеров, все равно в информационном поле работают мошенники. Поэтому перерасчет будет выполнен пенсионными органами автоматически – нет необходимости посещать пенсионные органы, также не будут высылаться никакие уведомления и не будут делаться никакие звонки.

Это уже второе повышение пенсий в Беларуси за год. В предыдущий раз увеличение произошло в феврале – на 10 %.