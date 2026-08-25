Первый опытный образец белорусско-российского гражданского самолета «Освей» появится в 2027 году

Промышленная кооперация в автомобиле‑ и авиастроении в Союзном государстве. Эти темы были в центре внимания Александра Лукашенко во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. По итогам стало известно, что первый опытный образец гражданского самолета совместного производства появится в 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем приступить к обсуждению Союзной повестки, глава государства вручил Денису Мантурову орден Дружбы народов. Первый вице‑премьер России удостоен высокой награды за значительный личный вклад в развитие торгово‑экономических отношений, промышленного и военно‑технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета Союзного государства. После награждения перешли к детальному обсуждению совместных проектов. Главной темой переговоров стало укрепление общего суверенитета и форсированное импортозамещение в высокотехнологичных отраслях. Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой.

Товарооборот между Беларусью и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. За 9 месяцев 2026 года цифра выросла на 12,5 %. При этом наблюдается баланс экспорта и импорта. Денис Мантуров, в свою очередь, подчеркнул, что основой взаимодействия двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи. Так, по итогам 2025 года промышленная продукция заняла 65 % в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках Союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Продукция совместного производства тоже ориентирована на рынки третьих стран.