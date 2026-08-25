Первый опытный образец белорусско-российского гражданского самолета «Освей» появится в 2027 году
Промышленная кооперация в автомобиле‑ и авиастроении в Союзном государстве. Эти темы были в центре внимания Александра Лукашенко во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. По итогам стало известно, что первый опытный образец гражданского самолета совместного производства появится в 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прежде чем приступить к обсуждению Союзной повестки, глава государства вручил Денису Мантурову орден Дружбы народов. Первый вице‑премьер России удостоен высокой награды за значительный личный вклад в развитие торгово‑экономических отношений, промышленного и военно‑технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета Союзного государства.
После награждения перешли к детальному обсуждению совместных проектов. Главной темой переговоров стало укрепление общего суверенитета и форсированное импортозамещение в высокотехнологичных отраслях.
Лукашенко: Минск считает большой честью сотрудничество с Москвой.
Товарооборот между Беларусью и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. За 9 месяцев 2026 года цифра выросла на 12,5 %. При этом наблюдается баланс экспорта и импорта. Денис Мантуров, в свою очередь, подчеркнул, что основой взаимодействия двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи.
Так, по итогам 2025 года промышленная продукция заняла 65 % в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках Союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Продукция совместного производства тоже ориентирована на рынки третьих стран.
Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства России:
Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив. Я имею в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременные управленческие решения. Это и машиностроение, как пример это и автомобилестроение. «БЕЛДЖИ» у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, компания развивается, повышается уровень локализации в Беларуси, в том числе с участием российских предприятий автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это хорошая синергия.
Для окончательного согласования всех масштабных планов Александр Лукашенко анонсировал скорые встречи с премьер‑министром России Михаилом Мишустиным и Президентом Владимиром Путиным.