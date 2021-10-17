Её нужно стянуть в одно большое «сердце». Как на Полесье собирают клюкву?

Новости Беларуси. Самый главный полесский промысел в промышленных масштабах. Одна из крупнейших плантаций клюквы в мире находится в Пинском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские журавины оттуда попадают на столы не только белорусов, но и жителей других стран. Местные шутят – не иначе как к самой английской королеве. Туманный Альбион уже встретил первую партию нового урожая. А ведь красное золото приходится добывать – не иначе. Зачем сборщики плывут, что ощущаешь, будучи по колено в клюкве, и какая она, ягодка класса люкс? Узнала Кристина Протосовицкая.

Клюквенная плантация на 85 гектарах с высоты птичьего полета напоминает гигантскую плитку шоколада. Такие дольки называют «чеки», и всего их здесь 72. За день урожай собрать успевают максимум с двух. Еще с ночи их затапливают водой, чтобы утром с зарей зайти тракторами и обмолотить. Экскаваторщик Сергей Дубина так проводит свой отпуск. Впервые попробовал полесскую царицу журавину и рассекает по водной глади.

Сергей Дубина, сборщик клюквы:

Плюсы этих гусениц – они не вредят клюкве, и опора на грунт идет минимальная, и проходимость. По асфальту не очень, а по грунту здесь супер идет. Кайф. Кайфую, и все. Как белорусская клюква попадает на стол к английской королеве? Рассказали на полесском предприятии – подробности здесь.

После клюквенных «мореплавателей», а они пройдут за день трижды, в воду заходят «водяные» – так себя называет бригада из шести человек. Клюква всплывает на поверхность воды, и ее нужно стянуть в одно большое «сердце». По чеку так проходят 5-6 раз.

Виталий Юнкевич, сборщик клюквы:

С этого чека мы получим тонны 3-4 клюквы. Хотелось бы больше. Одеваемся потеплее, но когда здесь работаешь, не холодно, потому что целый день в движении. Двое носков, и у жены своей беру колготки теплые, пододеваю под низ, и тепло. Стараешься что-то заработать. Конечно, чувствуешь себя на Полесье – здесь и природа, и красота, и жить хорошо.

Кому жить на Полесье хорошо? В этом мы решили разобраться лично. В бригаду напрашивается еще один человек – тоже полешук – корреспондент. Заброды подходящего размера выдали, а следом и мастер-класс. – Как тесто месите.

– Это нелегкий труд, я хочу вам сказать. Из воды убираем остатки растительности. Делать все нужно аккуратно, чтобы ягодка не потеряла товарный вид.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В такие моменты чувствуешь себя настоящим полешуком. Чтобы добыть красное золото, нужны недюжие усилия. Вот так, по пояс в воде, сборщики находятся по восемь часов. И все для того, чтобы эта полезная красивая красная ягода оказалась уже на вашем столе.

Активный сбор урожая на берегах клюквенных морей продолжается чуть больше месяца. Удачным считается тот сезон, когда в воде не замерз. Это самый необычный опыт за всю мою корреспондентскую карьеру. В забродах с клюквой. Это невероятно. Кто хочет попробовать – это отдельный вид туризма должен быть в Беларуси. Клюквенный туризм – возьмите на заметку.