Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят

Около 6 тысяч лагерей в 2026 году приняли почти 400 тысяч юных белорусов. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребятам предлагали самые разные форматы отдыха – от классических стационарных баз до профильных военно‑патриотических смен. В этом сезоне наибольшей популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов.
Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Очень было востребовано в этом году оздоровление именно в палаточных лагерях, как никогда. Порядка 650 таких лагерей функционировало в летний период. 25 тысяч детей оздоровились в палаточных лагерях.
Многие подростки предпочли совместить приятное с полезным и провести лето с финансовой выгодой. Свой первый капитал заработали десятки тысяч школьников. Ребята помогали аграриям и трудились на крупных предприятиях страны – таких как МАЗ и «Атлант». В зависимости от занятости зарплата доходила до 1500 рублей.