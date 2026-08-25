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Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят

25 августа 2026 14:04
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Около 6 тысяч лагерей в 2026 году приняли почти 400 тысяч юных белорусов. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребятам предлагали самые разные форматы отдыха – от классических стационарных баз до профильных военно‑патриотических смен. В этом сезоне наибольшей популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов.

Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят-2

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Очень было востребовано в этом году оздоровление именно в палаточных лагерях, как никогда. Порядка 650 таких лагерей функционировало в летний период. 25 тысяч детей оздоровились в палаточных лагерях.

Многие подростки предпочли совместить приятное с полезным и провести лето с финансовой выгодой. Свой первый капитал заработали десятки тысяч школьников. Ребята помогали аграриям и трудились на крупных предприятиях страны – таких как МАЗ и «Атлант». В зависимости от занятости зарплата доходила до 1500 рублей.

# Детские лагеря в Беларуси

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