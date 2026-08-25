Летом в лагерях Беларуси отдохнули порядка 400 тысяч ребят

Около 6 тысяч лагерей в 2026 году приняли почти 400 тысяч юных белорусов. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребятам предлагали самые разные форматы отдыха – от классических стационарных баз до профильных военно‑патриотических смен. В этом сезоне наибольшей популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов.