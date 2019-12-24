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Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной

24 декабря 2019 16:19
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Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной-1

Ситуацию обсудили 24 декабря представители бизнеса и Министерства транспорта в Бресте. Основная проблема – недостаточное количество дозволов, выданных польской стороной. Большинство компаний, столкнувшихся с их нехваткой, представляют Брестскую и Гродненскую области. Это не удивительно – близость границы диктует направления поездок.

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В Минтрансе подчёркивают: все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в  распределении дозволов на равных условиях. 

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной-4

Александр Карпук, директор автотранспортного предприятия:
Не все зависит от Минтранса, и если польская сторона приняла такое политическое решение ограничить перевозчиков стран своих конкурентов (т.е. белорусов, россиян, украинцев) в разрешениях, мы вынуждены принять эти новые жесткие для нас условия и адаптироваться как-то к ним.

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной-7

Сергей Дубина, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: 
Говорить о том, что мы распределили для крупных перевозчиков, это тоже неверно. 52 % по республике получили польские разрешения с количеством подвижного состава до 5 транспортных средств. 96 % по республике это предприятия с количеством транспортных средств до 30. И только 4 % это крупные предприятия.

Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной-10

Диалог с перевозчиками будет продолжен. Для этого несколько представителей бизнеса включат в состав общественно-консультативного совета при Министерстве транспорта.

# Автомобили # Экономика # Александр Карпук # Сергей Дубина # Фотофакт

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