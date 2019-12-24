Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной

Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию обсудили 24 декабря представители бизнеса и Министерства транспорта в Бресте. Основная проблема – недостаточное количество дозволов, выданных польской стороной. Большинство компаний, столкнувшихся с их нехваткой, представляют Брестскую и Гродненскую области. Это не удивительно – близость границы диктует направления поездок.
Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши
В Минтрансе подчёркивают: все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении дозволов на равных условиях.
Александр Карпук, директор автотранспортного предприятия:
Не все зависит от Минтранса, и если польская сторона приняла такое политическое решение ограничить перевозчиков стран своих конкурентов (т.е. белорусов, россиян, украинцев) в разрешениях, мы вынуждены принять эти новые жесткие для нас условия и адаптироваться как-то к ним.
Сергей Дубина, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Говорить о том, что мы распределили для крупных перевозчиков, – это тоже неверно. 52 % по республике получили польские разрешения с количеством подвижного состава до 5 транспортных средств. 96 % по республике – это предприятия с количеством транспортных средств до 30. И только 4 % – это крупные предприятия.
Диалог с перевозчиками будет продолжен. Для этого несколько представителей бизнеса включат в состав общественно-консультативного совета при Министерстве транспорта.