Белорусские дальнобойщики недовольны количеством дозволов, выданных польской стороной

Новости Беларуси. Белорусские дальнобойщики недовольны тем, как распределили двусторонние разрешения Польши на перевозку грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию обсудили 24 декабря представители бизнеса и Министерства транспорта в Бресте. Основная проблема – недостаточное количество дозволов, выданных польской стороной. Большинство компаний, столкнувшихся с их нехваткой, представляют Брестскую и Гродненскую области. Это не удивительно – близость границы диктует направления поездок.

Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши

В Минтрансе подчёркивают: все перевозчики, независимо от масштабов предприятия, участвовали в распределении дозволов на равных условиях.