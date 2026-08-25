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Трамп раскритиковал лидеров Канады и назвал их клоунами

25 августа 2026 14:03
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Трамп раскритиковал лидеров Канады и назвал их клоунами-0

Дональд Трамп вновь оказался в центре громкого международного скандала: на этот раз мишенью его жестких высказываний стало руководство Канады. В своем посте в Truth Social президент США не подбирал слов: канадских политиков он назвал «клоунами», а премьер‑министру Марку Карни досталось за «неумелое руководство». Более того, Трамп допустил неточность, назвав Карни «губернатором», что лишь добавило ситуации драматизма, пишет ТАСС,

Суть претензий Трампа сводится к тому, что Канада якобы годами извлекала выгоду из особых отношений с США, пользуясь торговыми преференциями. По его словам, без поддержки Вашингтона Оттава не смогла бы поддерживать свою экономику на текущем уровне. Чтобы подкрепить слова делом, США уже ввели 50‑процентные пошлины на отдельные категории канадских товаров – меры вступили в силу с 22 августа.

Канадская сторона не осталась в долгу: Марк Карни подтвердил приостановку торговых переговоров и анонсировал ответные пошлины, которые начнут действовать с 8 сентября. Кроме того, Трамп предупредил о новых ограничениях с 2027 года – они затронут автомобили, автозапчасти и сталь из Канады.

Сейчас отношения двух соседних стран балансируют на грани открытого экономического конфликта, а резкие заявления с обеих сторон лишь усиливают напряженность.

Фото: Pinterest 

# Дональд Трамп # США # Канада

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