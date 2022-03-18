Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией

18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если железнодорожное и авиасообщение было восстановлено ранее, то для пересечения наземных рубежей все еще продолжали действовать более жесткие правила. Выехать в Россию белорусские граждане могли только на работу, учебу или для посещения родственников. При этом на руках нужно было иметь подтверждающие эти основания документы и актуальные ПЦР-тесты.

Минтранс надеется, что полное открытие границы поможет восстановить объем пассажирских перевозок. По сравнению с периодом до пандемии он сократился более чем в 3 раза.