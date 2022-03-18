Минтранс надеется на восстановление объёма пассажирских перевозок между Беларусью и с Россией

18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если железнодорожное и авиасообщение было восстановлено ранее, то для пересечения наземных рубежей все еще продолжали действовать более жесткие правила. Выехать в Россию белорусские граждане могли только на работу, учебу или для посещения родственников. При этом на руках нужно было иметь подтверждающие эти основания документы и актуальные ПЦР-тесты.
Минтранс надеется, что полное открытие границы поможет восстановить объем пассажирских перевозок. По сравнению с периодом до пандемии он сократился более чем в 3 раза.
Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси:
В допандемийный период мы осуществляли порядка 24 тысяч рейсов в направлении между Россией и Беларусью. В 2021 году количество таких рейсов составляет где-то 6,5 тысячи рейсов в год. Соответственно, мы рассчитываем на то, что снятые ограничения будут способствовать развитию перевозок пассажиров. И в первую очередь приграничное перемещение, которое было фактически исключено до сегодняшнего момента.
Напомним, вопрос снятия ограничений в рамках Союзного государства во время последней встречи обсудили президенты Беларуси и России. Выполнение договоренностей позже подтвердили на переговорах и премьеры двух стран.
Сергей Дубина: до конца марта не требуется визы отдельным перевозчикам, которые возвращаются домой, ввиду ситуации в Украине. Читайте здесь.