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Премьер‑министр Беларуси встретился с Денисом Мантуровым

25 августа 2026 13:57
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Взаимодействие в Союзном государстве сегодня, 25 августа, обсуждали и в правительстве. Премьер‑министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер‑министр Беларуси встретился с Денисом Мантуровым-2

Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики. Беларусь и Россия следуют четкому и своевременному плану действий по программам промышленной кооперации. Главными площадками для поиска новых точек роста и заключения контрактов выступают, в том числе, международные выставки. Летом союзные проекты презентовали на «ИННОПРОМЕ» в Екатеринбурге, а осенью эстафету примет Минск. Как отметил Денис Мантуров, «ИННОПРОМ» стал брендом Беларуси. Эта выставка дает хороший импульс развитию контактов между деловыми кругами двух стран.

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# Беларусь-Россия # Александр Турчин # Денис Мантуров

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