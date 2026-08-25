Премьер‑министр Беларуси встретился с Денисом Мантуровым

Взаимодействие в Союзном государстве сегодня, 25 августа, обсуждали и в правительстве. Премьер‑министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики. Беларусь и Россия следуют четкому и своевременному плану действий по программам промышленной кооперации. Главными площадками для поиска новых точек роста и заключения контрактов выступают, в том числе, международные выставки. Летом союзные проекты презентовали на «ИННОПРОМЕ» в Екатеринбурге, а осенью эстафету примет Минск. Как отметил Денис Мантуров, «ИННОПРОМ» стал брендом Беларуси. Эта выставка дает хороший импульс развитию контактов между деловыми кругами двух стран.