В ближайшие дни на маршруты в города – спутники Минска начнут поступать автобусы

Завершается рабочая неделя – заканчивается терпение у пассажиров маршруток в городах-спутниках. На остановках снова напряженная обстановка. Жители открыто говорят о проблемах с пригородным транспортом, которого остро не хватает, а в часы пик попасть внутрь практически нереально, более того, люди стоят в длинных очередях, нервничают и жалуются, что регулярно опаздывают на работу и занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместимость маршрутки остается крайне ограниченной – не более 18 человек, и в часы пик попросту не справляются с пассажиропотоком. На нашем телеканале мы уже поднимали вопрос о причинах сохраняющейся напряженности.

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси: Принято решение на уровне правительства о дополнительной закупке 15 единиц современной техники класса М3 отечественного производства, которое позволит на отдельных маршрутах, не только на этом маршруте, а в целом по Минской области, сократить интервалы движения подвижного состава, повысить его комфортабельность с класса М2 на М3 большей вместимости, что позволит более массово возить пассажира на востребованных маршрутах.

Ответственные ведомства признают проблему и работают над ее решением. Ищут и прорабатывают варианты, которые помогут сократить очереди. В ближайшие дни начнется поэтапное поступление автобусов, которые направят на маршруты в Смолевичи, Фаниполь, Дзержинск, Жодино и Борисов.

Александр Кохно, директор Минского областного коммунального транспортного унитарного предприятия «Миноблпассажиртранс»:

Это автобусы на данный момент с двигателем внутреннего сгорания. Перспективы по автобусам, которые будут работать на электротяге, рассматриваются тоже. На постоянной основе на протяжении последних лет в тех направлениях, которые я озвучивал, идет увеличение количества транспорта либо замена транспорта с маленьких автобусов на автобусы средней и большой вместимости. Количество пассажиров на данных направлениях постоянно увеличивается. В рамках этого увеличивается количество транспорта, перевозящего этих пассажиров.

И хотя поступление новых автобусов лишь частично снимет нынешнее напряжение, это только первый шаг к полноценным изменениям. Впереди – масштабная работа, чтобы жители городов-спутников больше не теряли часы в ожидании транспорта, а могли добираться домой быстро, спокойно и без очередей.